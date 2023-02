El PP lamenta que el alcalde de Sevilla "venda" el "desbroce" de una zona de Altadis: "Es una vergüenza"

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha lamentado este lunes que el alcalde "venda" el inicio de las obras de Altadis cuando "lo único que se va a hacer es el desbroce de la zona". Así el portavoz municipal, Juan de la Rosa, ha explicado en una nota de prensa que "la única actuación que va a hacer es la realización de trabajos de adecuación y desbroce, según el proyecto de adecuación del talud y limpieza vegetal, cuya licencia se aprueba el próximo miércoles día 1 en la Comisión de Urbanismo".

"Es una vergüenza que Muñoz engañe a los sevillanos de esta manera. No se puede vender el inicio de las obras de Altadis, después de ocho años de parálisis, cuando lo que realmente se va a hacer es la limpieza y desbrozamiento del talud del tramo de Altadis", ha indicado De la Rosa. Ha añadido, además, que se trata de "una limpieza que, por cierto, después de ocho años, ya debía estar lista".

El edil popular ha indicado que "si no fuera por la incapacidad y nefasta gestión del PSOE ya podíamos estar disfrutando de este nuevo espacio construido y rehabilitado, ya que no podemos olvidar que el PP dejó el proyecto y Juan Espadas lo guardó en un cajón". "El proyecto que vende Muñoz no es suyo, pertenece a la empresa que acometerá las obras", ha indicado de la Rosa.

Ha concluido que "el alcalde no puede tomar a los sevillanos por tontos. El alcalde socialista debe dejar de engañar a los sevillanos, que están viendo que la ciudad se degrada por su incapacidad. Es un vergüenza que, después de ocho años de espera, diga que comienzan las obras cuando lo que va a comenzar es la limpieza de la zona".