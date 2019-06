El PP de Morón reclama al alcalde que no tome posesión hasta aclarar el "escándalo" de Sevilla Activa

Publicado 31/05/2019 15:53:59 CET

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 31 May. (EUROPA PRESS) -

Ante el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el que dicha institución avisa de que no ha conseguido "evidencia" de que el recién reelegido alcalde socialista de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez (PSOE), desempeñase durante 2016 "las funciones ejecutivas inherentes" a su cargo de vicepresidente de la sociedad instrumental Sevilla Activa, perteneciente a la Diputación, el PP ha reclamado a Rodríguez que no tome posesión de su revalidado puesto de primer edil hasta que no sea aclarado este "escándalo".

En el resumen de dicho informe, recogido por Europa Press, la Cámara de Cuentas analiza el ejercicio 2016 de la sociedad provincial Sevilla Activa, exponiendo que respecto a dicho año "no se ha podido obtener evidencia de que el vicepresidente de la sociedad (el reelegido alcalde socialista de Morón, Juan Manuel Rodríguez) desempeñe las funciones ejecutivas inherentes a ese cargo". "Según consta en el contrato laboral de este personal directivo, la jornada estipulada es de 37,5 horas semanales por las cuales le corresponden unas retribuciones brutas anuales de 58.370 euros. El titular de este puesto es el alcalde de un pueblo, por lo que, de acuerdo con el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores podría tener hasta un 20 por ciento de reducción de la jornada de trabajo en un período de tres meses", determina el organismo.

El asunto, según el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Morón, Toni Ramírez, "ha generado indignación entre los ciudadanos, que no entienden cómo un representante público cobra un sueldo tan generoso sin ir a trabajar mientras el resto de los ciudadanos, aquellos que tienen un empleo, tienen que madrugar para trabajar duro y cobrar sueldos de mileurista".

"Juan Manuel Rodríguez tiene que aclarar con sus correspondientes pruebas este episodio lamentable que ensucia la imagen de Morón y de sus vecinos. De lo contrario, no tendrá autoridad moral para seguir siendo alcalde ni debería tomar posesión del cargo", ha dicho el portavoz popular, toda vez que el alcalde defendía en unas declaraciones recogidas por Europa Press que su contrato como vicepresidente de Sevilla Activa "no está sujeto a horario fijo, aunque sí a una horas determinadas", asegurando que ha "compaginado" la Alcaldía con sus responsabilidades en la entidad provincial, porque el propio contrato permite que reuniones en distintos sitios y no sólo en la sede de Sevilla Activa.

Toni Ramírez, en cualquier caso, ha pedido al alcalde que "no busque en otras formaciones políticas el origen de la filtración del informe (difundido por la propia Cámara de Cuentas) y mire a su propio partido político, donde la guerra abierta entre susanistas y sanchistas se está cobrando sus primeras piezas y él, como declarado partidario de Susana Díaz, es muy probablemente una de sus víctimas en la provincia y en Morón de la Frontera, con numerosos enemigos entre sus propios compañeros de partido".