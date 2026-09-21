El PP reclama las infraestructuras pendientes para conectar la provincia: "Llevamos demasiado tiempo esperando"

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez - PP SEVILLA

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha criticado los "incumplimientos de Pedro Sánchez" con las grandes infraestructuras de transporte pendientes en Sevilla y ha exigido al Ejecutivo central que "deje de dar la espalda a una provincia que lleva demasiado tiempo reclamando actuaciones fundamentales para su futuro y para la calidad de vida de los sevillanos".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, entre las principales actuaciones pendientes, han destacado la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, las incorporaciones a la alta velocidad de las conexiones ferroviarias Sevilla-Huelva-Faro y Sevilla-Cádiz y la puesta en servicio de los nuevos accesos ferroviarios del Puerto de Sevilla.

De esta manera, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha indicado que han pasado dos años desde que Andalucía reclamó al Ministerio de Transportes "paliar el déficit de infraestructuras ferroviarias y de carreteras", y ha afeado que "años después seguimos solicitando al Gobierno de España exactamente lo mismo". "No es normal que Sevilla siga esperando mientras el Gobierno es incapaz de dar respuesta a infraestructuras estratégicas para nuestra provincia", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que son conexiones ferroviarias, carreteras y accesos "estratégicos" que son "determinantes para favorecer la competitividad y mejorar la cohesión", por lo que la provincia "no puede resignarse a seguir esperando año tras año".

En materia de carreteras, el dirigente popular ha demandado las actuaciones necesarias para mejorar la capacidad de la autovía Sevilla-Cádiz, que necesita medidas inmediatas y a largo plazo, incluida la ejecución de un tercer carril.

Asimismo, ha exigido el tercer carril de la A-49 entre Sevilla y Huelva, la finalización de las actuaciones pendientes del Puente del Centenario y el cierre de la ronda de circunvalación de SE-40. "Sevilla necesita previsión, inversión y la máxima implicación del Estado. No puede ser que pasen los años y no tengamos respuestas a las necesidades de la provincia", ha añadido.

Por último, el presidente popular ha subrayado que el PSOE "ha convertido el abandono de Sevilla en una forma de gobernar", de manera que ha lamentado que "pasan los años, se acumulan los problemas y las grandes infraestructuras que necesita nuestra provincia siguen pendientes". "Lo más grave es que Sevilla continúa reclamando hoy exactamente lo mismo que hace años. Esa falta de respuesta tiene un responsable político y se llama Pedro Sánchez", ha concluido.