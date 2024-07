El PP de Sevilla acusa a Muñoz de "bloqueo sistemático" y reclama al PSOE "un nuevo interlocutor"

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ante las declaraciones de su homólogo socialista, Antonio Muñoz, respecto a la situación del proyecto del Distrito Portuario, le ha acusado de promover un "bloqueo sistemático", reclamando al PSOE "un nuevo interlocutor" después de que Muñoz solcitase por su parte que fuese el presidente del Puerto, Rafael Carmona, quien liderase los contactos en lugar del alcalde, el popular José Luis Sanz.

"Antonio Muñoz, el candidato teledirigido desde Ferraz por Sánchez, ha demostrado ser incapaz de anteponer los intereses de Sevilla a los del PSOE", ha aseverado Bueno tras decir Muñoz de su lado que Sanz es un "alcalde intervenido por San Telmo".

Del mismo modo, el portavoz popular ha manifestado que "resulta llamativo que quien ha perdido las elecciones pida al ganador que se retire. Parece que Muñoz no es capaz de asumir que ya no es alcalde de Sevilla y ya va camino de llevar más tiempo en la oposición que como primer edil". "Un señor que ha perdido tres elecciones seguidas, al que los sevillanos no han dado su confianza, no está legitimado para pedir un cambio de interlocutor", ha destacado Bueno.

A este respecto, el edil popular ha añadido que "Muñoz debe reflexionar sobre su actitud bloqueadora, ya que lo único que está haciendo es contentar a Pedro Sánchez y dejar los intereses de Sevilla y de los sevillanos a un lado".

ara finalizar, Bueno ha opinado que "Muñoz está haciendo perder mucho el tiempo a Sevilla y es el principal culpable de que Sevilla no tenga presupuesto o de que aún no se puedan limitar las viviendas de uso turístico. Muñoz está bloqueando Sevilla".