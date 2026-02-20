PP Sevilla tilda de "oportunismo político" las protestas de los municipios de la provincia por la gestión de transporte

La vicesecretaria de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio del PP de Sevilla, Susana Cayuelas - PP

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio del PP de Sevilla, Susana Cayuelas, ha pedido a los ayuntamientos de Espartinas, Guillena, Gerena, Camas, El Viso del Alcor, Umbrete, Salteras y Aznalcázar, localidades que este jueves, 19 de enero, convocaban una manifestación por el "mal funcionamiento" del Consorcio de Transportes de Sevilla "responsabilidad y menos oportunismo político". Asimismo, ha lamentado que "las quejas surjan precisamente a las puertas de un nuevo ciclo electoral", y ha insistido en que "el transporte metropolitano necesita planificación, inversión y diálogo institucional, no pancartas".

En una nota emitida por el partido, la popular ha lamentado que "los servicios que ahora critican son los mismos que se han venido prestando en los últimos años sin que levantaran la voz cuando gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía".

Asimismo, ha defendido el "impulso" del "transporte digno en el área metropolitana" de la provincia por parte del Gobierno andaluz a través de la renovación de contratos de concesión de líneas de autobuses que "llevaban caducados más de una década y en situación de riesgo y ventura".

De esta forma, ha asegurado que el Gobierno andaluz se encuentra adjudicando los nuevos contratos de concesión, que supondrán, asegura, "una mejora sustancial en frecuencias, calidad del servicio, renovación de flota y garantías para los usuarios, tras años de dejadez socialista".

Cayuelas ha insistido en que "los ayuntamientos tienen ahora una oportunidad real para plantear propuestas de mejora en el marco de la revisión del Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla, que será la hoja de ruta de las políticas de movilidad en la capital y su entorno en los próximos años". "Desde el Partido Popular de Sevilla tendemos la mano a todos los municipios para mejorar el transporte público con rigor y planificación, lejos del ruido político", ha concluido.