Los premios Cadus reconocen el compromiso social y ético de la comunidad universitaria en Sevilla

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) ha entregado los galardones correspondientes a la segunda edición de sus Premios en un acto celebrado este miércoles 27 de noviembre. El objetivo de estos reconocimientos es distinguir a los miembros del estudiantado y demás sectores de la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla (US) que "hayan demostrado valores sobresalientes de compromiso social y ético, así como de compromiso con el estudiantado de la US, con la propia universidad o con el Cadus".

Según ha trasldado la US en una nota, el miembro de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Física de la US, Ángel Ruiz Campos ha sido galardonado con el CADUSito de Oro. Esta es "la mayor distinción que el Cadus otorga a un miembro de la comunidad universitaria que haya demostrado un compromiso sobresaliente en la mejora de las condiciones del estudiantado de la US, un compromiso en la mejora del funcionamiento, imagen y prestigio del Cadus, así como un compromiso con sus labores y deberes como representante en el curso"

La Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática ha sido reconocida con el CADUSito de Delegación de Oro reconociendo a los representantes estudiantiles de la Etsii por haber demostrado en el ejercicio de sus labores como delegación un compromiso con el estudiantado de la Universidad de Sevilla durante el curso académico 2023/2024.

Por otro lado, el Premio CADUSito de Honor ha sido para el profesor sustituto en el departamento de Matemática Aplicada II, Alfonso Márquez. Este galardón reconoce a un miembro de la comunidad universitaria, presente o pasado, de la US que, a lo largo de la historia del Cadus, haya demostrado un compromiso con éste, ayudando en la consecución de sus objetivos.

Por último, el CADUSito de Vida Universitaria ha recaído en la Asociación Sevillana de Estudiantes de Física, que reconocen a una asociación universitaria que haya demostrado un compromiso excelente en relación con la promoción de la participación estudiantil u organizando cualquier tipo de actividad o evento.