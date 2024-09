El PSOE acusa a Moreno de "dejación absoluta" con el virus del Nilo y pide "explicaciones" a la consejera

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Salud del Grupo socialista del Parlamento de Andalucía, María Ángeles Prieto, ha acusado este miércoles al Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno de "absoluta dejación de funciones" en la problemática suscitada por el virus de la fiebre del Nilo Occidental, que sólo puede ser transmitido a las personas por los mosquitos y que este verano se ha cobrado cinco muertes en la provincia de Sevilla, en el marco de unos 60 casos confirmados de infección en seres humanos.

Prieto, acompañada por los parlamentarios socialistas por Sevilla Rafael Recio y Encarnación Martínez, ha visitado este miércoles Coria del Río, que concentra buena parte del impacto del virus al contar con tres de las cinco muertes causadas este verano por el mismo.

En concreto, las víctimas mortales notificadas este verano por infección de virus de la fiebre del Nilo Occidental se elevan ya a cinco; más al detalle tres personas de Coria del Río, una de ellas de 71 años de edad y otra una anciana de 87 años de edad y con patologías previas; una mujer de 71 años vecina de Dos Hermanas y con patologías previas y otra anciana de 86 años infectada en La Puebla del Río.

DECENAS DE CASOS DE INFECCIÓN CONFIRMADOS

Pesan además decenas y decenas de casos de infección vía picadura de mosquito, única forma de transmisión del virus a seres humanos; notificando la Consejería de Salud unos 60 casos en total este verano en Coria, Dos Hermanas, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Alcalá de Guadaíra, Gerena, Carmona, Tomares, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Huelva, Guillena, Gelves y Utrera.

Recordemos que frente a ello, actualmente rige el I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en salud (PEVA), promovido por la Junta de Andalucía y que obliga a los ayuntamientos de los municipios afectados por la problemática de los mosquitos transmisores del virus de la fiebre del Nilo Occidental a desplegar planes municipales de fumigación preventiva contra tales insectos, si bien los ayuntamientos reclaman a la Junta mayor "implicación" en el asunto y que el coste de los trabajos de desinsección no recaiga exclusivamente sobre ellos.

Además, la Diputación de Sevilla ha contratado por más de un millón de euros a dos empresas de desinsectación, para reforzar y ampliar los planes municipales en los pueblos designados por la Junta de Andalucía como afectados por esta situación.

Ante esta situación, que ha derivado en la conformación de una plataforma ciudadana que reclama una vacuna contra el virus y más medidas preventivas; la portavoz socialista de Salud ha anunciado que pedirá la comparecencia de la nueva consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández Soto; en la primera comisión parlamentaria y en el próximo pleno de la Cámara para que "dé explicaciones e informe sobre esta crisis sanitaria después de estar todo el verano escondida", tras su designación en el cargo a finales de julio.

"CRISIS DE SALUD PÚBLICA"

"Estamos ante una crisis de salud pública que afecta ya a seis provincias andaluzas, con cinco personas fallecidas este verano, una crisis sanitaria regional cuya gestión, coordinación y prevención es competencia únicamente de la Junta de Andalucía, que no está ejerciendo sus responsabilidades", ha criticado María Ángeles Prieto; considerando que el Gobierno andaluz del PP "ha dejado abandonados a los ayuntamientos y, además, no ha hecho caso a los expertos, que indicaron que este problema se podía controlar aplicando medidas preventivas en la primavera, pero Andalucía es la única región de Europa donde no se hace tratamiento previo".

"La Junta de Andalucía ha hecho poco para paliar las consecuencias del virus del Nilo y lo que ha hecho ha llegado tarde", ha afirmado la parlamentaria socialista, quien ha tildado de "impresentable" que Juanma Moreno haya pedido "calma" ante la situación y haya prometido "engrasar todavía más la máquina" de coordinación institucional para combatir los mosquitos transmisores del virus.

"Es inaceptable que nadie haya dado la cara, que ninguna autoridad sanitaria haya salido a tranquilizar a la población, a dar explicaciones de las medidas que se están tomando, del impacto que están teniendo esas medidas, de las actuaciones que se van a poner en marcha próximamente", ha manifestado Prieto.

Finalmente, ha acusado al Gobierno andaluz de "tratar de confrontar con este asunto y descargar su responsabilidad en esta crisis sanitaria, que es clara según la Ley de Salud Pública de Andalucía"; pesando al respecto una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara conforme a derecho una resolución con la que la Junta reclamaba al Ayuntamiento de Isla Mayor la elaboración y aplicación de un plan municipal de vigilancia y control contra los mosquitos transmisores del virus de la fiebre del Nilo Occidental; sentencia que sigue a una similar relativa a Coria del Río.