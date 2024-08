El PSOE denuncia el "abandono" de Torreblanca (Sevilla), con el paso subterráneo de la A92 "inundado desde enero"

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sevilla ha denunciado este viernes el "abandono" que a su juicio sufren los vecinos del barrio de Torreblanca, donde se halla un paso subterráneo de la A92 de tránsito permanente que se encuentra "inundado desde enero del presente año", lamentan los socialistas.

"El señor Sanz tiene abandonado sistemáticamente a estos vecinos y vecinas. Este subterráneo es el único paso que hay en el barrio de Torreblanca, que está dividida por la A92. Por aquí pasan cada día cientos de personas que van a hacer deporte a las instalaciones deportivas municipales o los niños que van al colegio y nos dicen que se ponen chorreando. ¿Creéis que esta es una manera de tener a un barrio?", se pregunta el concejal socialista Juan Tomás de Aragón.

El PSOE reprocha al alcalde José Luis Sanz que "esto lleva ya casi un año y no les ha dado solución. Es más, desde el Grupo Socialista le hemos preguntado en multitud de veces cuándo va a darle solución y va a adecentar este paso subterráneo y no hemos recibido respuesta".

"Le exigimos al señor Sanz que de una vez arregle los problemas del barrio de Torreblanca y que le dé solución a este paso subterráneo por el cual pasan cada día cientos de personas", insiste Juan Tomás de Aragón.

El concejal socialista se ha reunido con algunos vecinos del barrio. Una de ellas explica que "aunque no llueva, esto está cada dos por tres días lleno de agua. Me dijeron que había una obra muy grande que hacer, pero a la fecha que estamos todavía no se ha hecho absolutamente nada", concluye.