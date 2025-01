El PSOE destaca el inicio "por fin" de las obras para mejorar la accesibilidad en la Venta de Antequera (Sevilla)

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha destacado este sábado que, "por fin", el Gobierno local de José Luis Sanz ha iniciado las obras de mejora de la accesibilidad en el entorno de la Venta de Antequera, en el barrio de Bellavista, tras acusarle de tener año y medio "paralizado" este proyecto "que mejorará el tránsito peatonal hacia viviendas, comercios, centros sanitarios y educativos, restaurantes, hotel y parque infantil de este entorno de la Avenida de Jerez".

"El anterior Gobierno socialista dejó garantizada la financiación de estas obras, que implican ante todo una mejora sustancial de la seguridad vial y peatonal, dentro del Plan de Enajenaciones e Inversiones 2020-2025 de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Sin embargo, Sanz ha estado retrasando su ejecución para atribuirse el proyecto", ha explicado la concejala socialista Carmen Fuentes, responsable del Distrito Bellavista-La Palmera en el PSOE municipal.

Además, ha trasladado en una nota que "se captaron fondos europeos para mejorar y ampliar el carril bici de la Avenida de Jerez, actuación que Sanz mantuvo guardada hasta octubre de 2024 para también atribuírsela a falta de iniciativas propias para Bellavista".

En primer lugar, desde el PSOE han detallado en un comunicado que las obras del entorno de la Venta de Antequera implican la creación de aceras adecuadas a ambos lados de la calzada reservada al tráfico rodado. Su carencia, ha explicado la formación, "suponía que los peatones tuvieran que invadir la calzada de una vía con una circulación muy intensa, con el riesgo para su integridad física". Ha señalado que, en atención a las "demandas" de los vecinos y titulares de las distintas actividades económicas y educativas del entorno, el anterior Ejecutivo socialista incluyó este "importante" proyecto en el Plan de Enajenaciones e Inversiones con un presupuesto superior a 250.000 euros, "con la intención de reurbanizar el tramo de la avenida comprendida entre la Glorieta Presos hasta la calle Sacramento".

Se trata, ha indicado el PSOE, de una segunda fase de actuaciones que estaban previstas por el anterior Gobierno local en la Avenida de Jerez, donde inicialmente se acometió, con una inversión de 416.000 euros, la renovación de la calzada y la reordenación de la movilidad sobre un tramo de 240 metros desde el inicio de la vía hasta su confluencia con el puente del Parque Guadaíra sobre el cauce del antiguo río. En concreto, uno de los tres carriles para la circulación se transformó en un carril bici, al tiempo que se aumentaba el espacio reservado a los peatones.

Carmen Fuentes ha reclamado al equipo de Sanz que "no tarde otro año y medio" en ejecutar el segundo de los proyectos que dejó preparado el Gobierno socialista para Bellavista: "la remodelación y ampliación del carril bici de la Avenida de Jerez, para el que se obtuvo financiación de los fondos europeos Next Generation a principios de 2023 y que tendría que haberse licitado a lo largo de ese año, pero Sanz, en otro intento para atribuirse este proyecto, no sacó las obras a concurso hasta el mes de octubre de 2024".

Fuentes ha censurado que el actual Gobierno municipal, en junio de 2023, "ordenó revisar la totalidad de los proyectos de la Gerencia de Urbanismo --lo que supuso, asegura, la paralización de su tramitación administrativa durante varios meses--, con el objetivo de atribuirse como propios ambos proyectos de la Avenida de Jerez, ante la ausencia de iniciativas propias para Bellavista".