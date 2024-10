El PSOE señala 8 meses sin la mesa de trabajo de la contaminación de Coria y la Junta alega gestiones en marcha

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Durante la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento andaluz, el Grupo socialista ha avisado de que ya han transcurrido ocho meses desde que fuese aprobada una proposición no de ley (PNL) acuñada por dicho partido en demanda de un grupo de trabajo sobre la contaminación que afecta a la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) por una fuga de hidrocarburos detectada en la gasolinera de la zona, sin que el mismo haya sido creado aún; ante lo cual el Gobierno andaluz del PP ha admitido que la mesa no ha sido constituida pero ha asegurado sí hay "trabajo" institucional en marcha

En concreto, el diputado autonómico del PSOE por Sevilla Rafael Recio rememoraba que fue el pasado 14 de febrero cuando fue aprobada por unanimidad dicha PNL del PSOE en demanda de crear un grupo de trabajo participado por instituciones y entidades para analizar actuaciones frente a la prolongada problemática, objeto de causas judiciales tanto en lo Penal como en lo Contencioso Administrativo.

Así, ha reclamado que el Gobierno andaluz explique "qué motiva que ocho meses después no se haya constituido dicho grupo de trabajo aprobado por unanimidad", considerando "irresponsable" la actuación de la Administración andaluza y reprochando a la consejera de Sostenibilidad, Catalina García, su anterior gestión al frente de la cartera de Salud.

La consejera, de su lado, manifestaba que esta situación suscita "preocupación" al Gobierno andaluz, defendiendo "los esfuerzos" del mismo con el resto de Administraciones "para poner en marcha este grupo de trabajo". "Que no se haya constituido el grupo de trabajo no significa que no se esté trabajando", ha dicho aludiendo a gestiones para la recuperación voluntaria del suelo contaminado e "informes técnicos" según los cuales "no existen compuestos orgánicos volátiles" en la zona afectada.

No obstante, Catalina García ha mostrado su compromiso de "hablar con todas las administraciones para poner en marcha" el citado grupo de trabajo, considerando el diputado socialista que la respuesta habría sido "insuficiente" y que la situación requiere un tratamiento de "excepcionalidad".

Al respecto, pesa el reciente informe del Servicio de Calidad del Suelo de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Andalucía sobre la documentación presentada por la empresa Zamarrilla Inversiones sobre su proyecto de recuperación voluntaria del suelo, un documento autonómico que expone que aún pesan "elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación"; solicitando a la par a la entidad que acometa una serie de medidas adicionales.

EL INFORME SOBRE EL PROYECTO DE DESCONTAMINACIÓN

En el citado informe del Servicio de Calidad del Suelo, emitido el pasado 28 de agosto y recogido por Europa Press, se detalla que la documentación aportada por la empresa responsable de la estación de servicio deriva del "seguimiento del proyecto de recuperación voluntaria realizado por la entidad Inerco, Inspección y Control", señalando que tanto Zamarrilla como Inerco consideran esta documentación como "el informe final del proyecto" de descontaminación.

Pero tras analizar pormenorizadamente el asunto, el área de Calidad del Suelo expone que "si bien el proyecto tal y como estaba autorizado ha finalizado, las elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación"; además de que "no existen evidencias de que la técnica de remediación empleada haya sido agotada, más bien todo lo contrario dadas las concentraciones de contaminantes existentes en las aguas y la efectividad que muestran los análisis de efluentes a la entrada y salida del sistema de recuperación".

A tal efecto, este departamento de la Junta señala que "procede la ampliación del proyecto de recuperación" voluntaria del suelo de cara a su descontaminación, apostando por medidas como "la continuación del programa de control y seguimiento de las aguas subterráneas", al objeto de "detectar efectos rebote tan comunes en este tipo de descontaminaciones, así como la detección de fase libre que podría a parecer en estado de aguas bajas, facilitando su retirada".

ACTUAR EN LA "ZONA DE MAYOR AFECCIÓN"

Además, el Servicio autonómico de Calidad del Suelo solicita "evaluar la efectividad del sistema de recuperación en el vector suelos", señalando que Inerco "debería realizar un muestreo de los suelos en la zona de mayor afección".

Igualmente, este informe apuesta, entre otras medidas, por "estudiar la viabilidad de la retirada de los depósitos que han sido clausurados e inertizados, especialmente los de gasolinas, así como de los suelos de alrededor del mismo que presenten una elevada afección y que potencialmente puedan ser una fuente secundaria de contaminación".

Sobre el asunto pesa además la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del litigio contencioso de los vecinos, declarada firme a finales de febrero.

LA SENTENCIA DEL TSJA

En dicha sentencia, el TSJA ordena al Ayuntamiento de Coria del Río, gobernado por el andalucista Modesto González, que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento que había archivado.

El tribunal considera que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta "inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos, con una clara afectación a las viviendas de los vecinos", ordenando al Ayuntamiento la citada medida de reimpulsar la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados; pero sin acceder a ordenar el plan de "realojo" pedido por los vecinos ni a mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos ni a las pretensiones vecinales en materia de indemnizaciones, extremo que el colectivo decidió recurrir.

Recordemos que un informe de junio de 2020 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses detectaba "un daño sustancial a la calidad del suelo del entorno de la gasolinera por los vertidos o escapes contaminantes de hidrocarburos tipo gasolina o gasoil y aceites minerales"; así como "un daño sustancial a la calidad de las aguas subterráneas" con "grave perjuicio para el sistema natural del Estuario del Guadalquivir" y un "riesgo importante de grave perjuicio a la salud de las personas con afección demostrada a los habitantes de Coria".

"AFECCIÓN A LA SALUD"

Además, el informe señalaba que en muestras de sangre de ocho vecinos de la barriada Guadalquivir fueron detectadas "bajas concentraciones" de N-hexano, un disolvente orgánico con acción tóxica, y también de acetona, "con características toxicológicas importantes", señalando que median documentos que "acreditan la afección a la salud por parte de los habitantes de la barriada Guadalquivir".

Pesa de otro lado un informe emitido al respecto por la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía, con base en las "138 personas" de la barriada Guadalquivir de Coria incluidas en un estudio epidemiológico tras acudir a los centros de salud de la localidad en el último trimestre de 2017, a cuenta de este asunto.

Tras revisar el 80 por ciento de los historiales clínicos de estas personas, la Dirección General de Salud Pública de la Junta indicaba en su informe que en el 79 por ciento de estos casos no consta "atención en consulta posterior a 2018", asegurando que no hay "conclusiones claras desde un punto de vista clínico, acerca del impacto en términos de patología crónica, ni de riesgo a medio o largo plazo, de la exposición presuntamente ocurrida en el territorio de estudio".