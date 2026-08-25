El PSOE de Sevilla alerta del "aumento de la desigualdad" en los barrios por el cierre del Esqueleto durante agosto

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha alertado del "aumento de la desigualdad" que han sufrido los barrios de Sevilla durante el mandato del 'popular' José Luis Sanz, tras el cierre durante el mes de agosto de la Biblioteca El Esqueleto del Polígono Sur.

Según ha señalado la formación en una nota de prensa, este ha sido el "último ejemplo" de una dinámica, compartida con la eliminación del paso de las líneas de Tussam por algunas zonas del Polígono Sur, la inactividad de Factoría Cultural o el deterioro del parque público de viviendas en barriadas como Martínez Montañés por la dejadez de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y la pasividad del Gobierno municipal, al que ha responsabilizado de "falta de inversión".

En este sentido, Muñoz ha indicado que la principal seña de identidad de Sanz como alcalde es que ha construido "una Sevilla a dos velocidades", donde "quienes más sufren el grave retroceso de los servicios públicos esenciales son los barrios". A su vez, ha afeado que la del Esqueleto ha sido la única de las catorce bibliotecas municipales de Sevilla que ha estado cerrada todo el mes, mientras que el resto se han mantenido abiertas con horario reducido.

Asimismo, ha señalado de que la suciedad se ha convertido en un "problema estructural" que se manifiesta en todos los barrios de Sevilla sin que ninguna de las medidas del Partido Popular "surtan el efecto deseado". "Lo mismo sucede con los cortes de luz que afectan a vecinos de Torreblanca, San Jerónimo, Los Pajaritos, Palmete, San Pablo y el Polígono Sur", ha afirmado.

En esta línea, el portavoz socialista ha exigido un giro inmediato en las prioridades del Ayuntamiento para garantizar equipamientos dignos, movilidad eficiente e igualdad en todos los distritos de Sevilla. "Todos los vecinos y vecinas de Sevilla merecen el mismo trato y para ello es urgente que el alcalde se tome en serio las necesidades de los barrios", ha defendido.