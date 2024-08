El PSOE de Sevilla avisa de citas en los centros de salud "a 15 o 20 días vista cuando las consultas están vacías"

SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista del Ayuntamiento de Sevilla Natalia Buzón ha criticado este viernes que los centros de salud de la ciudad "están normalizando dar citas a 15 o 20 días vista, cuando las consultas están vacías". Durante una visita al centro de salud de Cerro Amate, en Sevilla capital, la edil se ha reunido con vecinos y vecinas que le han trasladado la grave situación de la atención primaria en la zona.

Buzón ha puesto de manifiesto cómo ha cambiado el entorno del centro de salud, "antes, cuando la sanidad pública funcionaba, era un hervidero de vecinos y vecinas de Los Pájaritos, Rochelambert, la Candelaria, el Cerro o Amate y, sin embargo, hoy está vacío, con muy pocos usuarios. No hay citas y no hay números porque no hay atención primaria", con lo que ha manifestado que el Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno tiene "un plan trazado para el desmantelamiento de la sanidad pública y desviar todos los fondos a la sanidad privada" mediante conciertos para que la misma asuma parte de la asistencia.

El presidente de la Junta, a su entender, "desoye las quejas de los vecinos, no sólo de este barrio, sino de toda Andalucía, porque está cumpliendo con un plan milimetrado a través del cual los usuarios y usuarias de la sanidad pública, por desesperación, acaban acudiendo a la sanidad privada".

El PSOE señala además la "falta de pediatra desde hace cinco años, algo incomprensible en un barrio de estas dimensiones; así como la excesiva rotación de los médicos de familia", entre otras incidencias.