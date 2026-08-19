El PSOE de Sevillaafea el estado de la Policía Turística por la "gestión de Sanz" al frente de la Policía Local

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presentación de la nueva flota de vehículos de la Policía Local. - ROCÍO RUZ /EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado el deterioro en la prestación del servicio de la Policía Turística debido a la "nefasta gestión" que el alcalde, José Luis Sanz, está llevando a cabo con la plantilla de la Policía Local de la capital, ya que, esta semana hayan dejado sin atender decenas de servicios por la avería de uno de los teléfonos.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, dicha situación repercute negativamente en el servicio que recibe la ciudadanía, con solo cinco agentes disponibles, siempre "sobrecargados".

En este sentido, el concejal socialista Juan Carlos Cabrera ha afeado al regidor hispalense que haya dejado en "papel mojado" sus compromisos electorales en materia de seguridad. "Prometió en la oposición que iba a crear 400 plazas nuevas, lejos de eso, lo que hace es que ni siquiera cubre las vacantes que se van produciendo, por lo que no se incrementa la plantilla de la Policía Local", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que como consecuencia de esta "falta de personal y reposición de plazas", las distintas unidades del cuerpo están sufriendo una "constante pérdida de efectivos" que repercute negativamente en la calidad de los servicios públicos esenciales.

Al hilo, ha indicado que la falta de presencia de la Policía Turística se está dejando sentir con "especial gravedad" en el centro de la ciudad, el entorno del Real Alcázar y el barrio de Santa Cruz, donde los propios vecinos y vecinas "han manifestado de forma reiterada sus quejas por la inacción de este servicio".

El edil socialista también ha enumerado otros casos que "evidencian la falta de efectivos y la deficiente organización" de los agentes disponibles, como el hecho de que el 092 no atienda llamadas, la policía de barrio haya dejado de cubrir a pie o que muchos eventos hayan dejado de cubrirse. Por ello, ha insistido en la necesidad de aprobar un nuevo calendario que permita cubrir eventos, así como una nueva RPT.