'Pulmón Verde' se concentra en el solar de Arrayán en Sevilla para "impedir su venta, que no cuenta con apoyo vecinal"

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Asociación 'Pulmón Verde' han asistido a una asamblea abierta en el solar que hay entre Divina Pastora y Arrayán para "frenar la venta de parque", tras aprobarse del Plan de Enajenaciones que se sometía a votación en el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo este miércoles. Una decisión "que no ha contado con el consenso de los vecinos".

La Asociación, ya se concentró en la mañana de este miércoles frente al Ayuntamiento de Sevilla para mostrar su rechazo ante la aprobación del plan. Desde el colectivo vecinal han mostrado en declaraciones a Europa Press "indignación y rechazo" ante "las contradicciones de los partidos políticos que votaron a favor para que fuera un parque y este miércoles lo han hecho a favor del plan que incluye su venta".

Así, han denunciado que "no se ha contado con el consenso de lo vecinos, por ello vamos a seguir con todo tipo de acciones que estén al alcance para que no nos vendan que en este terreno va a tener su dotación con unos metros cuadrados para un parque, eso no es lo que se pide".

En este sentido, la presidenta de la asociación, Sandra Camps, ha explicado que "lo que necesita el barrio es un parque para respirar, porque los vecinos se ahogan entre tanto cemento, se generan conflictos y no hay espacios para el disfrute". Los vecinos "van a seguir luchando a través de manifestaciones y con todo tipo de actividades para reclamar el compromiso político con el solar de Arrayán", ha destacado Camps.

EL ACUERDO PLENARIO DE 2022

La Asociación ha rememorado que el 23 de junio de 2022, el pleno del Ayuntamiento aprobaba por unanimidad una moción en pro a dedicar los suelos a la creación de un parque, una votación que contó con el apoyo del PP, según señala el colectivo.

A finales de 2023, recordémoslo, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente admitía a trámite la solicitud promovida por el Ayuntamiento, para una evaluación ambiental estratégica para el nuevo plan especial de reforma interior (PERI) Arrayán-Torneo, destinado a habilitar como espacios libres las parcelas municipales ubicadas entre las calles Arrayán y Divina Pastora, iniciativa emprendida en el anterior mandato municipal, según el documento recogido por Europa Press.

El alcalde, de su lado, viene defendiendo que "no se hará nada en ese solar sin el consenso con los vecinos, tampoco venderlo", manifestando que "aunque esté incluido en el plan, eso no quiere decir que se vaya a vender sin consenso vecinal".

En ese sentido, tras las reivindicaciones pasadas y actuales del colectivo Pulmón Verde, el alcalde manifestaba que ante la petición de crear un parque en esta parcela, "habrá que ver la posibilidad de que en esa parcela el espacio público y la zona verde sea la mayor posible y ocupe el máximo número de metros cuadrados posible"; criticando la asociación Pulmón Verde "la sorpresiva intención del gobierno de Sanz de vender este terreno, pese al compromiso municipal de destinarlo a zona verde y venirse trabajando en ese sentido desde entonces".