Rechazada por "inviable" la moción del PP de ayuda financiera para Burguillos (Sevilla): "Sería engañar a su alcalde"

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha rechazado este jueves la moción presentada por el Grupo Popular acerca de una ayuda financiera para la localidad de Burguillos: una línea a través del Fondo de Anticipos Reintegrables (FEAR) y cuyo periodo de pago sea al menos a 20 años con un importe a solicitar de un máximo de seis millones de euros.

Una cuestión que ha originado uno de los momentos más tensos del debate, puesto que el PSOE ha solicitado su retirada "ante la imposibilidad de aplicarla, consultados los servicios jurídicos", a lo que el grupo proponente se ha negado.

La moción también recogía la posibilidad de ayudar al municipio con "cualquier otro instrumento de financiación acorde de derecho", que permita la "adecuada" financiación que la localidad necesita. Ello, para hacer frente a la "la tesitura económica en la que se encuentra Burguillos, una situación heredada de los gobiernos socialistas anteriores, que realizaron una nefasta gestión durante su etapa al frente del Ayuntamiento y que continúa teniendo unos efectos demoledores sobre el pueblo", tal como han señalado los populares.

En este sentido, el PP solicitaba que el resto de las administraciones públicas acordaran un plan extraordinario que garantice la viabilidad y la sostenibilidad de todos los servicios públicos que obligatoriamente debe prestar el Consistorio.

"Nosotros somos muy operativos, útiles, queremos ser responsables y rigurosos y no engañar a nadie. No sé lo que van a hacer otros grupos, éste no lo va a hacer; lo que se pretende aprobar no es posible su aplicación y, por lo tanto, nos engañamos a nosotros mismos y al alcalde de Burguillos, que es el afectado más importante en todo este asunto", ha señalado al respecto el presidente de la Diputación, Javier Fernández.

En ese momento, el mandatario provincial ha puesto sobre la mesa la retirada de la moción, "y a partir de ahí, siéntense con todo el equipo técnico del Opaef --Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación de Sevilla--, la diputada de Hacienda, la estructura de Intervención y que se busquen cuáles son los máximos márgenes que tiene la Diputación. No creo que estemos pidiendo ninguna barbaridad".

"Si mantienen la propuesta y fuerzan la votación, nos demuestra sólo y exclusivamente persiguen la confrontación política para la búsqueda de responsabilidades: me dará la razón de que ése es el verdadero objetivo que tiene la proposición y no ayudar a los vecinos de Burguillos", ha añadido Fernández.

En respuesta, el portavoz popular, Martín Torres, se ha reafirmado en su decisión de seguir adelante con la moción, que, finalmente, ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE y la abstención de Con Andalucía. La iniciativa sí ha contado con el respaldo del PP y Vox.

El PP esgrimía en su moción que en febrero de 2022, la sección 5ª de la Audiencia de Sevilla desestimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia del Juzgados de los Mercantil número 1 de 14 de diciembre de 2017 que condenaba al Consistorio a aportar 13,5 millones de euros al capital social de la extinta sociedad municipal Burguillos Natural como consecuencia de un acuerdo de Pleno de 20 de 2007 "repleto de ilegalidades".

"En 2024, dos fondos de inversión se interesaron por adquirir la deuda y finalmente se autorizó la venta por siete millones de euros. Ahora, el 'fondo buitre' que adquirió la deuda pide el pago de la totalidad del importe económico de la sentencia, 27,1 millones de euros, solicitando, también, su ejecución y el embargo de bienes y cuentas bancarias por dicho importe", según consta en la moción.

"El Ayuntamiento perderá viviendas, solares y centenares de hectáreas de tierra". Además, el pago de la sentencia "ata de pies y manos al Gobierno local para las gestiones propias del día a día, la realización de obras e incluso dar los servicios correspondientes a los vecinos", sostienen los populares.