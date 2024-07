Reclaman erradicar el vertedero incontrolado de residuos de Adufe Alto en Alcalá de Guadaíra

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo ecologista Alwadi-ira/Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Delegación Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por el PSOE junto a Andalucía por Sí, para que tome medidas que erradiquen definitivamente el vertedero cercano al Adufe Alto.

Alwadi-ira recuerda que el pasado 19 de mayo realizó una limpieza en el espacio cercano al Adufe Alto. La actividad se llevó a cabo con la colaboración de la empresa pública del Ayuntamiento Aira Gestión Ambiental, que facilitó una cuba y de responsables del Almacén Municipal que cedieron herramientas. Como resultado del trabajo se recogieron unos 120 neumáticos entre otros residuos, pero quedaron principalmente por recogerse, escombros procedentes de obras domésticas.

El grupo ecologista considera que, teniendo presente que, la gestión de los residuos es de competencia municipal, son necesarias una serie de medidas para que esta zona deje de ser de nuevo un vertedero.

Por todo ello, Alwadi-ira solicita que se recojan los residuos depositados en este espacio tan cercano del casco urbano para erradicar totalmente este vertedero; que el Ayuntamiento exprese la información necesaria mediante la señalización correspondiente para que el vertedero no se regenere; igualmente solicita que coloquen barreras tipo New Jersey rellenas de hormigón o se hagan dos cordones de tierra y piedras en cada uno de los extremos de la carretera con el fin de evitar el acceso de vehículos para depositar residuos y por último, que la Delegación Municipal de Medio Ambiente entre en contacto con Aira Gestión Ambiental con el fin de llevar a cabo estas medidas u otras que consideren más idóneas con el objetivo de eliminar este vertedero y poner las bases definitivas para que no se reproduzca.