Repullo (PP) avisa que el PSOE-A "se pliega a intereses de Sánchez" y critica "la pinza" con Vox para bloquear Sevilla

CÓRDOBA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía y director de campaña, Antonio Repullo, ha advertido este viernes de que el PSOE-A "lamentablemente se ha plegado a los intereses de Pedro Sánchez", a la vez que ha criticado "la pinza" con Vox para bloquear el Ayuntamiento de Sevilla, tras la cuestión de confianza rechazada.

En un acto en la Plaza de las Tendillas de Córdoba, junto al presidente del PP provincial, Adolfo Molina; el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, y el alcalde, José María Bellido, Repullo ha expresado que "la única opción posible para progresar, seguir transformando Andalucía, es votar el domingo al PP".

Tras agradecer el "enorme trabajo" que ha realizado todo el conjunto del partido en Andalucía durante esta campaña, que ha servido para poner de manifiesto que "el PP ha sido el único partido que ha hecho propuestas, que ha hablado con la gente, ha escuchado a los ciudadanos, como hacemos siempre".

"Un PP que es creíble, que tiene alcaldes, que tiene un equipo en la Junta liderado por Juanma Moreno, que ha hecho lo que hacemos siempre, que es devolver la confianza que los andaluces nos han dado cuando hemos ido a las urnas en los anteriores comicios", ha destacado.

"Y eso es lo que nos hace pedir el voto en estas elecciones, con la garantía de que vamos a ser fieles a nuestra palabra y vamos a trabajar en Europa para tener una mejor Córdoba y Andalucía", ha defendido frente al PSOE, citando el ejemplo de Sevilla, "donde se han aliado con Vox, les da igual lo que se supone que representa este partido y que, en teoría, está muy alejado de lo que ellos piensan y lo que quieren". Sin embargo, "pactan con ellos y hacen una pinza que lo único que hace es daño a los sevillanos", ha apostillado.

En su opinión, "el PSOE se ha plegado a los intereses de Pedro Sánchez y lo está blanqueando de una manera indigna", después de que "le han organizado un mitin en Benalmádena para aplaudir a aquellos que cometieron delitos, que han sido condenados, con un desprecio absoluto al poder judicial y a las sentencias judiciales". "Han aplaudido a los ERE", ha lamentado Repullo, recordando que "es el gran caso de corrupción donde desviaron 680 millones de euros que iban a los parados andaluces". "Eso es el PSOE, eso es Pedro Sánchez", ha remarcado.

LA VÍA ANDALUZA

Así las cosas, Repullo ha avisado de que el domingo "podemos votar por el partido que aplaude las ilegalidades manifiestas o por un partido que propone soluciones para los andaluces para seguir transformando nuestra tierra". "Así lo hace el PP, con una forma diferente de hacer política", ha mantenido.

Según ha explicado, "es en la vía andaluza donde toda la sociedad reconoce al PP". "Eso es lo que queremos llevar a Europa, llevar el diálogo, el consenso, la escucha a la gente y la certeza de que con la vía andaluza se consiguen grandes resultados, oportunidades para todos", ha defendido.

El popular ha insistido en que seguirán "trabajando para tener aún más empleo de calidad, para que la mujer ocupe el lugar que merece, para que los jóvenes tengan futuro mejor y la capacidad de elegir lo que pueden y quieren hacer en Andalucía", así como "para tener una industria cada vez más sostenible, por el campo, por el mundo rural".

En definitiva, el número dos del PP regional ha dicho que "los ciudadanos tienen muchas razones para volver a confiar en la vía andaluza del PP y de Juanma Moreno en las elecciones europeas", en las que "no hay nada decidido" y "Andalucía se juega mucho". Por ello, ha invitado a todos los electores a que el domingo no se queden en casa, sino que vayan a "votar con ilusión por el futuro para que Andalucía no se frene". "Votad por el PP", ha apelado garantizando que no se van a arrepentir.

"EL PROBLEMA SE LLAMA PEDRO SÁNCHEZ"

Por su parte, Molina, tras valorar la labor del equipo popular, ha criticado la labor del PSOE, como "con la política agraria, la del ministro Planas, que ha llevado a perder más de cien millones de euros a los agricultores cordobeses; o más PSOE, que significa también el ecologismo radical, aunque conlleve la caída de sectores productivos, encabezado por Teresa Ribera, la misma que niega la capacidad eléctrica en la provincia; o más PSOE, que significa más independentismo, como se ha demostrado con la Ley de Amnistía, que quien hace terrorismo callejero no sólo se le perdona, sino que se olvida".

Asimismo, el popular ha apuntado que "más PSOE es más sanchismo, que muchos cordobeses no quieren", de forma que "quedan dos días para decirle alto y claro a Pedro Sánchez que estamos hartos de sus mentiras, sus ataques a Andalucía, su división de españoles, sus ataques a la justicia y a medios de comunicación, que para tapar la corrupción que sale de La Moncloa se cuestione la validez de la democracia".

"Quedan dos días para decirle al PSOE que el problema no es la justicia, ni la democracia, ni los medios; que el problema se llama Pedro Sánchez, y esto sólo se consigue votando el domingo al PP", ha ensalzado.

Entretanto, Aguirre ha afirmado que "se ha movilizado a todos los cordobeses para transmitirles la importancia que tiene tener buenos representantes en Europa que defiendan nuestros intereses", a la vez que ha apoyado "llenar las urnas de votos del PP y darle una patada al sanchismo".

"ES NECESARIO QUE EL PP GANE"

Por su parte, el consejero ha expuesto que "es necesario que en Europa se hable con acento andaluz, que la singularidad climática, regional y geoestratégica, que tengamos el mayor sistema universitario y educativo se tiene que tener en cuenta para una financiación adecuada". A su juicio, "eso sólo se puede hacer si gana el PP".

Asimismo, Gómez Villamandos ha advertido sobre la situación en el Ayuntamiento de Sevilla donde "hoy se han quitado las caretas más de uno", con "el PSOE y Vox" ante la cuestión de confianza al alcalde del PP, José Luis Sanz. "¿Qué es lo que quiere Vox: apoyar a Pedro Sánchez, cogobernar con el PSOE en Sevilla?", ha cuestionado, para criticar que "sea uno muleta del otro y que se retroalimenten continuamente".

Igualmente, ha enfatizado que "el comisario que ha hecho la Política Agrícola Común (PAC), que ha hecho que Córdoba pierda cien millones y Andalucía 500 millones, pertenece al mismo grupo parlamentario en Europa que Vox", con lo cual "no puede venir nadie a dar lecciones de cómo hay que cuidar el campo". Ante ello, ha asegurado que "es necesario que el PP gane, para seguir en la senda de crecimiento y no estar sujetos a los intereses de Cataluña" y "partidos independentistas que lo único que buscan es romper España".

"NO IR A VOTAR ES PERPETUAR EL SANCHISMO"

Y el alcalde ha manifestado que "a día de hoy queda claro que sólo hay dos opciones: o gana el PP, o gana Sánchez", de manera que "todo lo que no sea votar al PP este domingo es darle un voto a Pedro Sánchez, un respiro al sanchismo". "Todo lo que no sea ir a votar este domingo es, en el fondo, votar a Pedro Sánchez, es perpetuar el sanchismo", ha aseverado.

Según ha expuesto, "sólo hay dos papeletas en definitiva: la de Pedro Sánchez y la de todos aquellos que quieran que esta situación que vivimos de ataque a las instituciones, empezando por la justicia; de romper la igualdad entre españoles a través de la amnistía; los casos de corrupción que se ven día a día, que asedian cada vez más al PSOE y al entorno político más íntimo y personal de Pedro Sánchez, no siga adelante".

Además, ha defendido el modelo alternativo del PP, "que llevamos en Córdoba poniendo en marcha desde el año 2019, que en Andalucía encarna mejor que nadie Juanma Moreno", de manera que ha pedido a quienes apoyaron al PP el año pasado que no pasen de estas elecciones, porque si no le dan importancia, "estamos dando nuestro voto a Pedro Sánchez", ha declarado.