Reunión en la sede del distrito Cerro Amate de Sevilla para explicar al tejido vecinal el plan de centros "resilientes"

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sede del distrito Cerro Amate de Sevilla capital acoge esta tarde de lunes la reunión prevista desde la semana pasada entre responsables del Ayuntamiento hispalense, gobernado por el popular José Luis Sanz, y representantes vecinales, sobre la red de "centros resilientes" planteada por el Gobierno local en algunos espacios de la ciudad para personas en situación de asistencia social.

En la reunión están participando el concejal de Derechos Sociales y Barrios de Atención Preferente, José Luis García, el edil responsable del distrito, José Lugo, y el director del distrito, pormenorizando sobre la propuesta y respondiendo a las preguntas de los representantes vecinales, según han informado a Europa Press fuentes municipales, después de que la tarde del pasado jueves un grupo de vecinos protagonizase una protesta en la Velá del Cerro del Águila, en contra de que la zona acoja uno de estos centros.

Al respecto, el propio alcalde manifestaba que los "centros resilientes" planeados por el Ayuntamiento en algunas zonas de la ciudad para acoger a personas en situación de exclusión social "no tienen nada que ver con un albergue" para personas sin hogar.

El primer edil anunciaba recientemente su idea de plantear "centros resilientes para personas en emergencia social", en el planteamiento municipal que pesa desde hace años de descentralizar los servicios asistenciales que acumula el barrio de la Macarena, marcado cíclicamente por avisos vecinales sobre incidencias en materia de convivencia. Se trataría, según Sanz, de "microcentros" para unos 25 usuarios que tendrían una "atención personalizada".

En ese sentido, tras la citada protesta en la Velá del Cerro del Águila, el alcalde aseveraba que el Ayuntamiento no planea "ningún albergue" para personas sin hogar en el Polígono Sur, San Jerónimo o el Cerro. "No son albergues, sino centros de resiliencia, para 25 personas", defendía, asegurando que no serán instalaciones "de libre entrada y salida", sino exclusivamente de acogida para personas "derivadas por los servicios de emergencia social" para que cuenten con una atención "personalizada".

"Son centros que no tienen nada que ver con un albergue, no funcionan igual y son otro tipo de usuarios", señalaba el alcalde hispalense.