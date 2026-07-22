Ricardo Sánchez repite como delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez - PP SEVILLA

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles los nombramientos de los ocho delegados provinciales del ejecutivo autonómico, puesto en el que repite por tercera legislatura consecutiva, Ricardo Sánchez, como delegado en Sevilla.

Según ha detallado la Junta en una nota de prensa, Sánchez conserva el cargo que ocupa desde 2019, tras el nombramiento anunciado por la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, tras la reunión de consejeros.

Natural de Mairena del Alcor (Sevilla), Ricardo Sánchez es licenciado en Ciencias Químicas, especialidad Industrial, por la Universidad de Sevilla y durante doce años se ha dedicado a labores de investigación en laboratorios asociados al desarrollo de revestimientos industriales, así como los cargos de alcalde de Mairena del Alcor desde 2011, una Vicepresidencia de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la presidencia del Partido Popular de Sevilla.