Guardia Civil pide planificar adecuadamente las actividades tras rescatar a dos senderistas con golpes de calor

Asistencia del SAMU 061 y la Guardia Civil a uno de los excursionistas en Betlem. - GUARDIA CIVIL

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha reclamado que se planifiquen adecuadamente las actividades al aire libre en los meses de verano, después de haber intervenido, junto con el SAMU 061, en el rescate de dos excursionistas en el Parque Natural de Llevant por golpes de calor.

De este modo, la Benemérita ha solicitado que se consulte la previsión de meteorológica, llevar agua suficiente y evitar hacer esfuerzos físicos en las horas de mayor calor, especialmente en zonas de difícil acceso.

En un comunicado, la Guardia Civil ha indicado que el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) habría llevado esta intervención el pasado viernes al mediodía, en las inmediaciones de Betlem.

El helicóptero de la Guardia Civil se desplazó hasta la zona y localizaron al grupo de senderistas. Tras un apoyo parcial de la aeronave, los especialistas del Greim y el personal sanitario accedieron hasta los afectados.

Uno de ellos presentaba un cuadro de mayor gravedad, mientras que el segundo sufría deshidratación severa y ansiedad. Una vez estabilizados, ambos fueron trasladados en helicóptero al Hospital Comarcal de Inca.

RESCATE DE MIGRANTES EN CABRERA, TRES DE ELLOS MENORES

Por otra parte, el mismo cuerpo participó este domingo en un aviso por la localización de una embarcación con 20 migrantes, entre ellos tres menores de edad, en una zona de difícil acceso de la isla de Cabrera.

El helicóptero de la Guardia Civil despegó hacia allí y facilitó el acceso a los especialistas del Greim y el personal sanitario del 061. Tras comprobar el estado de los ocupantes, vieron que uno de ellos presentaba lesiones leves, por lo que se coordinó su extracción por mar con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. La intervención finalizó tras el traslado seguro de todas las personas.