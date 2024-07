De la Rosa acusa al PSOE de pedir una "moratoria total imposible" en los pisos turísticos y recuerda el decreto

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa (PP), ha avisado este jueves de que la última propuesta del PSOE para la futura limitación de las viviendas turística implica una "moratoria total imposible" al no estar encuadrada según considera en el decreto autonómico; anunciando la convocatoria de un consejo extraordinario de la Gerencia de Urbanismo "cuando el PSOE y el resto de grupos de oposición presenten propuestas legales", después de que la abstención de los mismos haya desencadenado la no admisión por vía urgente de la nueva propuesta del Gobierno local.

De la Rosa ha expuesto que la propuesta del PSOE, que avisa que la última propuesta del PP permite aún hasta "23.000" pisos turísticos"y aboga por "endurecer la limitación"; "insiste en la paralización de la concesión de autorizaciones para viviendas de uso turístico y en la modificación Del PGOU", pese a que "tres semanas antes" pesaban ya "informes jurídicos según los cuales no se podía hacer, porque es ilícito".

En este sentido, De la Rosa ha expuesto en un comunicado que según la legislación autonómica, para que una vivienda particular pueda ejercer como vivienda turística su propietario tiene que darla de alta en el registro autonómico aportando la licencia de ocupación y si no dispone de ella, "la solicita a la Gerencia de Urbanismo, que no puede negarse legalmente a expedirla y que, en la inmensa mayoría de los casos tampoco es informada de que el objetivo de la petición es dar de alta la vivienda como alojamiento turístico en el registro de la Junta".

Además, "se reciben muchas solicitudes de licencias de obras para reformar viviendas o para adaptar locales a la condición de vivienda. De dicha solicitud no se desprende si tales obras se hacen para destinar posteriormente esos inmuebles a uso turístico", con lo que Urbanismo "nunca ha dado licencia para que una vivienda funcione como Vivienda con un fin turístico, pues eso es competencia de la Junta".

El edil ha señala también que la propuesta del PSOE implicaría una "moratoria total imposible porque no está contemplada en el decreto de la Junta de Andalucía" regulatorio de este tipo de limitaciones y que estipula que "los Ayuntamientos, por razón imperiosa de interés general, podrán establecer limitaciones proporcionadas a dicha razón" merced a "criterios claros, inequívocos y objetivos"; con lo que según considera, "la moratoria" de los socialistas "no se puede llevar a cabo, porque no pueden ser moratorias arbitrarias, sino que tienen que estar justificadas, por ello le hemos pedido que aporten alternativas legales y expliquen cómo quieren llevar a cabo esta moratoria sin que se incumpla la norma".

De la Rosa ha asegurado así que de haber permitido la oposición en el pleno de junio la aprobación definitiva de la propuesta original del PP con un límite del diez por ciento de pisos turísticos por cada barrio, insuficiente según la oposición, "el contador de las licencias de viviendas de uso turístico estaría paralizado desde el día 20 de junio".

"Hemos presentado una propuesta de limitación real y efectiva, que ellos mismos votaron a favor tanto en el consejo de la Gerencia de Urbanismo como en la aprobación inicial en el pleno, (para dar lugar al trámite según la oposición), estamos solicitando a la Junta la descalificación de las viviendas turísticas que no estén adaptadas al PGOU, ya hemos pedido 715; se ha incrementado el control e inspecciones; hemos abierto un canal de denuncias con el Colegio de Administradores de Fincas y la puesta en marcha de un Plan de Inspección, entre otras medidas", defiende el edil del PP.

La última propuesta municipal, según ha defendido, incluía "la revisión del número máximo de viviendas turísticas en las zonas de alto esfuerzo familiar, zonas acústicamente saturadas y en las zonas patrimoniales, una mesa de seguimiento y la revisión trimestral de las limitaciones en función de las peticiones de licencias o mercado de alquiler"; lo que le ha llevado a achacar a la oposición un "discurso populista sin fundamentos jurídicos, impidiendo así que implementemos soluciones a este problema".

"Esta actitud de la oposición lo único que está provocando es que el contador de las licencias de viviendas turísticas siga activo, y podría estar detenido desde el día 20 de junio", ha avisado.