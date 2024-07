De la Rosa afea a Podemos-IU que esté detrás de las movilizaciones vecinales en Sevilla contra las ordenanzas

El delegado de Urbanismo sugiere a Hornillo que realice aportaciones "constructivas"



SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha afeado al grupo municipal de Con Podemos-IU de estar detrás de las protestas vecinales contra las ordenanzas de pisos turísticos y de veladores, al tiempo que ha sugerido a la portavoz de la coalición de izquierda, Susana Hornillo, de presentar aportaciones "contructivas" en relación a esas normas, "de la mano de su grupo o de los vecinos, esos a los que usted moviliza".

Así lo ha expresado en la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno Local, celebrada este viernes en el Ayuntamiento, en respuesta a una pregunta de la citada formación política acerca de la modificación de la ordenanza de veladores. En este sentido, el delegado de Urbanismo ha recordado que ese texto, que ahora se publica tras su aprobación en la Junta de Gobierno, "se han incluido demandas de vecinos y que sigue habiendo un plazo de alegaciones".

"En este periodo se pueden seguir haciendo aportaciones. Le invito a ello, desde su grupo, personalmente, o de la mano de vecinos, a esos que usted está movilizando contra cualquier cosa", ha asegurado De la Rosa, quien le ha criticado al respecto que "reparta pasquines en los coches de su barrio contra las viviendas de uso turístico, cuando después no reconoce la urgencia. Moviliza a los mismos vecinos contra la ordenanza de veladores, contra lo que propongamos el mes que viene".

No obstante, "en ese empeño que tiene la izquierda en romper cualquier tipo de iniciativa", el equipo de gobierno "no va a cejar en que sigamos trabajando y sigamos haciéndolo de forma ordenada y seria". En este sentido, la premisa de garantizar el derecho al descanso y disfrutar de los espacios públicos ha sido "el paraguas de todas las reuniones que hemos mantenido al hilo de los veladores" desde noviembre del año 2023.

Por su parte, Hornillo ha criticado el hecho de que la mencionada ordenanza contemple la ampliación de los horarios de veladores, "incluso en las zonas acústicamente saturadas" o que "se mantenga para siempre" las ampliaciones de terrazas "que se concedieron durante la época Covid para cumplir con unas restricciones sanitarias que ya no existen".

"A ver cómo convencen a la gente de que una concentración de personas bebiendo de pie y haciendo ruido en la calle no es un botellón porque están en la puerta de un bar emblemático", se ha preguntado Hornillo, como también se ha cuestionado por "cómo sentará a los vecinos que haya dejado caer, que ellos no se mueven por iniciativa propia, sino porque están manipulados por mi persona".

En respuesta a esa interpelación, De la Rosa ha señalado que él "no habla de manipulación. La gente es mucho más lista de lo que usted piensa, y lo que le he dicho es que usted se dedica a poner pasquines contra el turismo cuando está sentándose en mesas de diálogo para abordar ese tema". "No le estoy diciendo nada de la movilización", ha aseverado.

Por último, De la Rosa ha enumerado algunos puntos de la normativa de veladores, "que antes no estaban incluidos en la ordenanza", para esgrimir el hecho de que el Gobierno local haya aceptado propuestas vecinales y le ha acusado de mentir sobre este asunto en cuestión. "La ordenanza establece la retirada de mobiliario y limpieza en las terrazas, una senda peatonal de 1,80 metros para garantizar la accesibilidad universal o la posibilidad de instalar veladores en locales colindantes, no solo con el permiso del propietario sino de la comunidad de vecinos: esto también es nuevo", ha subrayado.