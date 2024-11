De la Rosa dice que "no se hará nada sin consenso vecinal" en la calle Arrayán y acusa al PSOE de "confundir"

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, tras las declaraciones del portavoz del PSOE reclamando al Gobierno local del PP que "no venda" el solar municipal de la calle Arrayán donde había sido planeado un parque público, ha respondido que la finca será incorporada "al plan de inversiones cuando esté definida la propuesta", asegurando que "no se hará nada sin consenso vecinal".

De la Rosa apunta que "el proyecto que se llevará a cabo en este solar contará con el consenso de los vecinos y no se hará nada a sus espaldas", añadiendo que "de nuevo el PSOE se dedica a asustar a los vecinos con el único objetivo de paralizar y boicotear proyectos".

El edil puntualiza que "las prisas del PSOE por criticar lo que no existe le llevan a intentar confundir a los vecinos, por lo que le pedimos responsabilidad, sobre todo cuando quién tenía prevista la venta de este solar era el gobierno socialista, como queda recogido en el Plan Municipal del Suelo del año 2020", tras el cual según los socialistas fue acordado con el vecindario no vender el terreno y dedicarlo a un parque.

A finales de 2023, recordémoelo, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente admitía a trámite la solicitud promovida por el Ayuntamiento para una evaluación ambiental estratégica para el nuevo plan especial de reforma interior (PERI) Arrayán-Torneo, destinado a habilitar como espacios libres las parcelas municipales ubicadas entre las calles Arrayán y Divina Pastora.

De la Rosa ha insistido que "este equipo de gobierno no llevará a cabo ningún proyecto sin haberlo acordado con los vecinos", insistiendo en que "las prisas del PSOE le llevan a criticar un proyecto que no existe y no está aprobado, ya que el plan municipal del suelo no es para definir propuestas".