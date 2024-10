De la Rosa dice que "no revisará" el convenio de Altadis y que el 10% de los terrenos "no corresponden" al Ayuntamiento

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha afirmado que "no revisará" el convenio firmado con la promotora KKH Property Investors, que llevará a cabo el proyecto para la recuperación de la antigua tabacalera de Altadis, para reclamar una adenda que asegure la cesión del 10% de los terrenos al Ayuntamiento, como pide el grupo municipal Con Podemos-IU, ya que, según ha señalado De la Rosa "ese 10% no nos corresponde por ser un suelo urbano consolidado".

Así lo ha manifestado el delegado durante la Comisión de Control y Fiscalización en el Consistorio hispalense celebrada este viernes, ante la pregunta del concejal de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, quien ha instado a De la Rosa a corregir "un problema en la clasificación del suelo que permitió eludir la cesión obligatoria a esta promotora, para que el 10% de estos terrenos fueran de aprovechamiento urbanístico a favor del Ayuntamiento", y a juicio de Sánchez, el Consistorio "tiene que asumir la responsabilidad de corregir este error".

Dentro de este contexto, el concejal del grupo municipal Con Podemos-IU ha señalado que hay "un conflicto" respecto a la clasificación de los terrenos, y es que "se clasificaron como suelo urbano consolidado y, a nuestro entender, es una consideración errónea, porque esta área debería haberse clasificado como suelo urbano no consolidado".

Es por ello, que "este matiz obliga a la promotora a ceder el 10% de los terrenos para aprovechamiento de la ciudad", porque "la realidad es que la ciudad de Sevilla ha perdido más de cuatro mil metros cuadrados que deberían de destinarse a equipamiento público", en este sentido, Sánchez ha insistido en "hacer una adenda al convenio que permita la recuperación de estos 4.034 metros".

Por su parte, De la Rosa ha corregido al concejal de la coalición progresista y aclara que "no hay ningún convenio urbanístico, lo que hay es un convenio de urbanización del exterior, y no es lo mismo". En esta línea, ha señalado que el proyecto "no es una cuestión de impresiones personales, sino una cuestión de ley y de actos administrativos", por tanto, "no caben expresiones como a nuestro entender, señor Sánchez, porque "esto es fruto de una modificación del PGOU del artículo 54, del artículo 58, y todo tiene sus trámites y su exposición pública", ha matizado.

"Un convenio de urbanización exterior que se firmó en el año 2023, con la cesión voluntaria de los terrenos en el 22 y la cesión a las cigarreras en el 24", ha añadido. Por tanto, "la situación que tiene esa parcela es la que es, y dentro de eso, el Ayuntamiento tiene que luchar por un proyecto de ciudad, y en eso estamos", ha apostillado.

Al hilo de ello, De la Rosa ha defendido que gracias a ese convenio de urbanización del exterior el barrio de Los Remedios y la ciudad de Sevilla reciben "obras de mejora y reurbanización exterior de todo el entorno de Juan Sebastián el Cano, aportaciones de reurbanización y mejora de todo el entorno de Tabacalera, por un importe de 10 millones de euros, se abre una aportación y un coste en el diseño de la pasarela, que son casi siete millones, se participa en poner sombras en los puentes, que son casi cuatrocientos mil euros. En total, se rozan los treinta millones de euros".

A este respecto, el delegado de Urbanismo ha reprochado a Sánchez que ya son "siete veces más" que la cantidad de cinco millones que el edil reclama por ese 10% de los terrenos. Y en cuanto a los 4.000 metros cuadrados reclamados, De la Rosa defiende que "el convenio aporta no sólo los 4.000 metros, sino también aporta la vivienda de la portería, viviendas de ingenieros, la hermandad de la cigarrera, ampliar parques y accesos, lo que supone más de 8.500 metros".

Con lo cual, ha continuado De la Rosa, "sólo eso, es el doble de todo lo que usted está diciendo, a lo que no tenemos derecho, porque no es un suelo urbano no consolidado, es un suelo urbano consolidado". En definitiva, ha concluido el delegado de Urbanismo, "lo que tenemos encima de la mesa es lo que tenemos encima de la mesa, que es un proyecto importantísimo de ciudad y clave para el barrio de Los Remedios, que, efectivamente, necesita usos públicos y los va a conseguir gracias a esto".