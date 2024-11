La ROSS crea un nuevo ciclo con música de cine en directo y una experiencia "inmersiva" de marchas cofrades

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha presentado este jueves el ciclo Feeling ROSS, un conjunto de conciertos diseñados para acercar la música a la ciudadanía que incluye 13 propuestas diferentes de gran calidad que serán interpretadas en distintos lugares de la ciudad.

Feeling ROSS incluye la interpretación en directo de música de cine, una original experiencia audiovisual y sensorial inmersiva de música cofrade, una versión participativa de la Novena de Beethoven, conciertos familiares al aire libre o de cámara en lugares emblemáticos de Sevilla.

Entre las novedades más destacadas del nuevo ciclo figura la Novena Fest, un proyecto configurado para conmemorar el 200 aniversario de una de las grandes obras de la música clásica, la Novena de Beethoven.

La ROSS, que ya ha incluido esta efeméride en la presente temporada 24/25 con la programación en su ciclo Gran Sinfónico de dos conciertos con esta obra, suma ahora una novedosa versión participativa de la Novena, con un coro integrado por alrededor de 500 participantes, que dará dos conciertos participativos los días 10 y 11 de julio, en los que está previsto también una intervención audiovisual del artista sevillano Cachito Vallés en el escenario del Teatro de la Maestranza.

' Paralelamente, se celebrarán conferencias, coloquios y mesas redondas en torno al contexto histórico-artístico de la obra así como una exposición en el Teatro de la Maestranza, abierta al público de los conciertos.

Otra de las novedades de Feeling ROSS es el programa Reza Sevilla, un concierto para los cinco sentidos. Se trata de una propuesta musical creada y producida por el compositor sevillano Manuel Marvizón que incluye una experiencia audiovisual inmersiva y sensorial para que el público no solo pueda escuchar sino sentir, vivir y literalmente, oler la música.

De esta forma, la ROSS interpretará algunas de las marchas más populares de la Semana Santa sevillana junto a la Banda de cornetas y tambores Las Tres Caídas de Triana, la Banda del Cristo de la Salud, el Coro del Teatro de la Maestranza y las voces de artistas como Manuel Lombo, Joana Jiménez, María Ángeles Cruzado y Juan de Mairena; en el Teatro de la Maestranza el 8 de marzo.

Para los amantes de la música de Cine, este ciclo incluye una cita esencial. La ROSS interpretará la banda sonora del clásico de Peter Jackson El Señor de los anillos en el auditorio de Fibes en doble función el 28 de febrero (Día de Andalucía) y el 1 de Marzo. Ello, mientras se proyecta la película en VOSE en pantalla gigante.

La ROSS llevará a las tablas del Maestranza lo mejor del género de musicales directamente desde el West End londinense y la Gran Vía de Madrid. Será con un concierto con obras como El fantasma de la Ópera, Evita, Los Miserables, Mamma Mia, Dirty Dancing o La La Land entre otros, el 16 de julio de la mano del director de orquesta sevillano Alfonso Casado.

Por otro lado, en este nuevo ciclo se incluye la segunda edición de la iniciativa social La ROSS en tu Barrio, un ciclo que ya el año pasado logró llevar la música clásica a diferentes distritos de Sevilla y a espacios como el Centro cívico de Torreblanca o la factoría cultural del Polígono Sur.

Esta temporada mantendrá su objetivo pero ofreciendo por un lado, un programa con las bandas sonoras de películas como The Dark Knight (Batman) de Hans Zimmer y James Howard o Interstellar, o temas como Smelks like a teen spirit de Nirvana o A Sky Full of Stars de Coldplay, bajo la dirección de Vladimir Dmitrenco en diferentes espacios culturales de los distritos Sur (IES Ramón Carande el pasado martes 26 de noviembre), Distrito Triana (Colegio de los Salesianos de San Pedro ayer 27 de noviembre) y el Distrito Este (Centro Cívico Alcosa hoy mismo) entre otros, así como la adaptación del clásico Los Tres Cerditos, con el maestro Rafael Cañete al frente, durante el mes de Marzo de 2025.

Figuran además conciertos escolares en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá con la interpretación de El Pájaro de Fuego de Stravinski en enero de 2025, y las sesiones escolares y familiares con El sueño de una noche de verano de Felix Mendelssohn que ofrecerá la compañía de títeres Per Poc, bajo la dirección de Alejandro Muñoz.

Otro de los conciertos de este ciclo será la colaboración entre Juventudes Musicales de Sevilla y la ROSS el próximo 11 de diciembre en el Teatro de la Maestranza con obras de Mendelssohn y Chopin. Le seguirán el concierto de Navidad los días 21 y 22 de diciembre que reunirá a centenares de familias para acompañar a la ROSS con música tradicional navideña, así como el concierto de Año Nuevo los días 3 y 4 de enero de 2025 que traerá el espíritu vienés a la orilla del Guadalquivir con la directora Irene Delgado Jiménez junto a la soprano, Leonor Bonilla.