Salud afirma que la Diputación de Sevilla "llega cuatro años tarde" a la lucha contra el Virus del Nilo Occidental

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha asegurado que la Diputación de Sevilla "llega cuatro años tarde" a la lucha contra el Virus del Nilo Occidental (VNO). En este sentido, Salud ha recordado que, en 2020, en plena crisis por el brote de VNO con 76 afectados y ocho fallecidos --con mayor prevalencia de casos en la provincia de Sevilla--, fue la Junta de Andalucía la que tuvo finalmente que intervenir ante la "inacción" de la Diputación.

En un comunicado, la Consejería, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, han lamentado "profundamente" las informaciones "inciertas" que está trasladando la Diputación de Sevilla a la población sobre las medidas que se están llevando a cabo desde la Junta de Andalucía para el control de la Fiebre del Nilo Occidental.

Por todo ello, han defendido que la Junta de Andalucía, en su "compromiso continuo" con la salud pública y la protección de la salud, ha desarrollado e implementado desde 2021 el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores Transmisores de Fiebre del Nilo Occidental, así como desde 2022 y de forma anual ha establecido un sistema de vigilancia mediante trampeo en las áreas de riesgo de circulación de mosquitos para su detección temprana, en colaboración con la Estación Biológica de Donaña, EBD-CSIC.

Este programa, coordinado desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, en colaboración con las delegaciones territoriales de Salud y Consumo, es de obligado cumplimiento para las diputaciones provinciales y ayuntamientos.

Asimismo, señalan que este año, tras un primer contacto en el mes de marzo avisando de las circunstancias que se podrían generar por el aumento de las lluvias, como años anteriores, la Diputación de Sevilla "ha evitado involucrarse" en la lucha del VNO. La Diputación fue convocada a otras reuniones en junio y julio, cuando ya había constancia de la circulación del VNO. "A una de ellas, a la del 20 de junio, ni siquiera asistió. Lo que deja claro su interés por la protección de la salud de los ciudadanos de la provincia", han aseverado.

No obstante, sólo ante el aumento de casos detectados y la presión por parte de las administraciones locales y la propia Junta de Andalucía para que cumpliese con sus competencias, "la Diputación de Sevilla ha aceptado emprender medidas después de la que la Consejería de Salud y Consumo le facilitara un protocolo de actuación y revisara el pliego de condiciones para contratar dichos servicios con carácter urgente". Para esta última circunstancia, la Diputación de Sevilla obligó a los municipios afectados a declarar la situación de emergencia no catastrófica para poder justificar un contrato de emergencia. "Situación que no hubiera sido necesaria si se hubieran puesto en marcha las medidas en tiempo y forma", ha puntualizado la Consejería.

El Programa de Vigilancia de la Junta de Andalucía, desde el 2021, establece de forma clara cuáles son las competencias y responsabilidades de cada Administración. De hecho, hay tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y una del Tribunal Supremo que lo avalan.

A este respecto, ha destacado que las medidas de prevención frente al VNO "no deberían de haberse convertido en una lucha política, como se ha empeñado la Diputación de Sevilla en el último mes, sino que debe ser siempre una vía para ayudar a los municipios".

Además, han recordado que la Consejería de Salud ha encontrado siempre cooperación y colaboración con las diputaciones y ayuntamientos de Cádiz y Huelva, con una ejecución de las medidas en tiempo y forma que ha posibilitado el control de los mosquitos en estas zonas. Asimismo, ha encontrado colaboración en la práctica totalidad de los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, que ya disponen de sus propios planes municipales. De este modo, "reconocemos el esfuerzo que cada año realizan y agradecemos su compromiso con la salud de los ciudadanos".

De otra parte, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica comunicó el 14 de marzo de 2023 la publicación en BOJA de la salida a información pública del I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en Salud (PEVA), indicándole a todas las Diputaciones de Andalucía que en el periodo de 15 días podían realizar alegaciones dado el interés que, por las implicaciones en salud, puede suponer para los municipios de su provincia. La Diputación de Sevilla "no realizó ninguna alegación" y, hasta la fecha, "tampoco la Dirección General ha recibido ninguna notificación judicial al respecto", han asegurado.

En esta línea, han destacado que el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores Transmisores de Fiebre del Nilo Occidental se centra en: La vigilancia activa de vectores transmisores en todas las provincias de Andalucía; medidas para reducir las poblaciones de vectores; el establecimiento de canales efectivos de comunicación entre Salud Pública, las delegaciones territoriales y las entidades locales y provinciales; la verificación, coordinación y asesoramiento continúo a las corporaciones locales en la ejecución de sus Planes Municipales por parte los inspectores de esta Consejería cuya formación en este ámbito ha sido reforzada; campañas de comunicación y sensibilización dirigidas a la población con el fin de aumentar las acciones preventivas y de colaboración ciudadana.

La Fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad viral transmitida principalmente por mosquitos del género Culex. En los últimos años, se ha observado un incremento en los casos registrados en diversas regiones de Europa, incluyendo Andalucía. Este aumento, unido al brote que se produjo en 2020, ha llevado a la Junta a tomar medidas proactivas y preventivas para controlar la propagación del virus y proteger la salud de los ciudadanos.

El Programa de Vigilancia es una tarea que requiere de la participación activa y coordinada de todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales. Asimismo, es necesario que estas medidas se realicen de manera uniforme y efectiva. Es esencial que todas las partes involucradas cumplan con las medidas establecidas para garantizar el éxito del Programa y la protección de la salud de los andaluces.

Por último, han resaltado que gracias a este programa, se ha disminuido "drásticamente" el número de casos en humanos tras los detectados en 2020, Asimismo, se ha logrado la capacidad de una respuesta "rápida y efectiva" ante la detección de la circulación del virus en cualquier rincón de la comunidad autónoma, así como la colaboración ciudadana ante las medidas preventivas y de promoción de la salud.