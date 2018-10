Sánchez (RTVE), "sorprendido" por la denuncia del PSOE-A por el plan que incluye el cara a cara

Publicado 26/02/2015 17:00:02 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, se ha mostrado "sorprendido" por la denuncia presentada por el PSOE-A ante la Junta Electoral de Andalucía (JEA) contra la "actitud" del ente ante el proceso electoral y el plan de cobertura de la campaña electoral, en el que se incluye un cara a cara entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el candidato del PP-A, Juanma Moreno.

Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de Control a RTVE, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Ricardo Tarno, Sánchez ha aseverado que le ha "sorprendido" esa denuncia tras la iniciativa de la corporación, pero ha añadido que no tenía mas información sobre el asunto.

En cualquier caso, el responsable de RTVE ha recordado que lo que ha hecho el ente es proponer un debate entre las tres fuerzas políticas más importantes en Andalucía, PSOE, PP e IU, y otro a dos bandas, "el llamado cara a cara entre los dos cabezas de lista de las dos principales fuerzas políticas".

No obstante, ha subrayado que RTVE no organiza debates sino que está dispuesta a "televisar esos debates, si los partidos se ponen de acuerdo, el día que ellos quieran, a la hora que ellos quieran y cuando ellos quieran". "Es un servicio público el que presta RTVE y lo ponemos a disposición de los partidos políticos en Andalucía para que si hacen ese debate, nosotros poder televisarlo", ha ahondado.

PP: "UN PLAN PERFECTO"

Por su parte, Tarno ha expuesto que le enorgullece que se pueda realizar ese cara a cara, al contrario de la televisión pública andaluza "que no quiere ese debate y no va a permitir ese debate". "Coincide con la misma opinión que tiene la segunda fuerza política en estos momentos, el PSOE, que no quiere un debate cara a cara en las televisiones", ha afeado.

El diputado 'popular' se ha quejado de que "algunos han querido ir a la Junta Electoral para recurrir un plan" que considera "perfecto" y ha criticado que "aquellos que utilizan la televisión pública a su antojo, a su imagen y semejanza" quieren planes de cobertura "a su imagen y semejanza".

Tarno ha añadido que se siente "orgulloso" del modelo público de TVE y ha dicho que tiene ese sentimiento "permanentemente" y "no dependiendo del momento o de la situación", frente a aquellos que solo lo están cuando son ellos "los que gestionan la televisión pública y ellos la manipulan, que es algo muy habitual en algunas fuerzas políticas".

Por último, Tarno ha felicitado al presidente de la corporación por el plan de cobertura realizado porque, "se ajusta a la ley" y "va a permitir, si quieren los dos partidos, que en prime time, se debatan ideas entre los dos partidos más importantes de Andalucía".