Sanz aboga por otros "desarrollos urbanos prioritarios" a Tablada y no ve viable costearla como parque

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha remitido el futuro de los suelos de Tablada, actualmente protegidos como no urbanizables de especial protección; al "debate" correspondiente a la redacción del futuro nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); apostando por "ver cuál es la zona inundable y qué zona no lo es" y defendiendo tanto que "hay otros desarrollos urbanísticos que son prioritarios y mucho más fáciles de acometer", como que la ciudad no se puede "permitir el lujo" de costear el mantenimiento millonario de un parque de 367 hectáreas.

Sanz ha intervenido este jueves en el Foro ABC con una conferencia titulada "Sevilla, un sueño compartido", marco en el que ha abordado la negociación del proyecto presupuestario del Ayuntamiento hispalense para 2025, que se eleva a 1.058 millones de euros, insistiendo en que está "abierto de nuevo a todas las sugerencias, enmiendas o propuestas de la oposición" pero recordando que ya ha advertido de que "esta ciudad va a tener un nuevo presupuesto en 2025".

Es decir que no descarta volver a recurrir al mecanismo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto, extremo que le permitió aprobar el presupuesto de este año, en vigor desde agosto, porque aunque dicha cuestión no prosperó en el pleno al no contar con el apoyo de la oposición, que son el PSOE, Vox y Podemos-IU, la renuncia de tales grupos a promover una moción de censura conjunta para un nuevo alcalde derivó en la aprobación automática de la propuesta de nuevo presupuesto para 2024.

Sanz ha recordado además que el mecanismo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto está recogido en la ley de Administraciones Públicas de 2003, que "permite utilizar dos veces en la misma legislatura este instrumento". "Esta ciudad va a tener un presupuesto en 2025, sí o sí", ha insistido.

En materia de proyectos, ha tachado de "ridículo" el grado de ejecución de las obras promovidas por el Gobierno central del PSOE para la sustitución de los tirantes del puente del Centenario, que implican la creación de un carril más, señalando que ronda "el 30 por ciento" después de que comenzasen hace ya más de tres años.

INFRAESTRUCTURAS

Y de nuevo, se ha declarado "partidario" de la idea inicial de acometer con túneles el tramo de la autovía metropolitana SE-40 comprendido entre Dos Hermanas y Coria del Río, al objeto de salvar el cauce del Guadalquivir; considerando además que el Gobierno central "no tiene ninguna intención de construir" el puente que ha planeado en sustitución de los túneles originales, un proyecto de viaducto para el cual el Ministerio ha encargado a la empresa pública Ineco la contratación de la redacción de los proyectos constructivos.

En cuanto a las obras del tramo norte de la línea tres del metro, promovidas por la Junta de Andalucía con una inversión de 1.300 millones de euros financiada a partes iguales por dicha administración y el Gobierno central, que recientemente reprogramaba sus aportaciones señalando que "las obras no van al ritmo que inicialmente se pensó"; Sanz ha asegurado que "van como un tiro en su ejecución".

Y especialmente, ha reconocido que cuando las obras alcancen la el populoso barrio de la Macarena y la Ronda Histórica, arteria crucial de Sevilla, "va a ser un auténtico follón" en materia de tráfico, si bien ha señalado que tal extremo sucederá en 2026 y hay "tiempo" para diseñar las medidas compensatorias para aminorar el impacto "con planes de tráfico alternativo".

En cuanto a su idea de cerrar el espacio de la monumental Plaza de España de titularidad municipal, que se ciñe a la plaza al aire libre, porque el edificio y el recorrido porticado pertenece al Estado, Sanz ha dicho que "el proyecto del cerramiento está ya terminado" y ha "encargado al secretario del Ayuntamiento que empiece a modificar la ordenanza para poder cobrar una tasa de tres euros o cuatro euros" para el acceso de turistas no residentes en Sevilla; al objeto de financiar "vigilancia 24 horas" y labores de conservación, negando además que tal extremo suponga una "privatización" de esta espacio público actualmente de libre acceso.

LAS ATARAZANAS

Sobre las obras de rehabilitación y reforma de las Reales Atarazanas, declaradas bien de interés cultural (BIC); para su adaptación como nuevo centro cultural; cuya finalización estaba fijada para el pasado verano, el alcalde ha dicho que "todavía no están claramente definidos" los contenidos que tendrá dicho espacio de titularidad autonómica y cuya gestión está cedida a la Fundación La Caixa, pero ha apostado por "aprovecharlo" para la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Además, se ha mostrado de nuevo a favor de implantar una tasa turística, extremo del que recela el Gobierno andaluz del PP por el rechazo de la patronal hotelera; abogando en paralelo una vez más por pedir al Ministerio de Hacienda "que el IVA que paga el turismo en Sevilla repercuta en un gran porcentaje en la ciudad", al objeto de cosechar fondos con los que compensar el impacto del turismo.

El alcalde ha hablado además de los terrenos de Tablada, respecto a los cuales la Justicia ha tumbado los diferentes recursos del conglomerado empresarial propietario de los terrenos de Tablada contra el articulado del Plan General de Ordenación Urbana de 2006 relativo a la clasificación de sus 367,4 hectáreas como suelo no urbanizable de especial protección; desechando al mismo tiempo los tribunales los intentos de expropiación incoados en el pasado por el Ayuntamiento.

Tras la gran catástrofe de Valencia, con 211 fallecidos hasta el momento y numerosos municipios devastados por las lluvias torrenciales y las riadas, el alcalde, que días atrás apostaba por "olvidarse" de construir viviendas en las zonas inundables, ha señalado que "la ley no permite edificar en zonas inundables".

TABLADA Y EL PGOU

"Yo no sé en este momento si todas esas hectáreas son inundables. Creo que no, pero evidentemente, en zonas inundables, si la ley dice que no se puede edificar, no se puede edificar", ha remarcado, precisando que el debate de Tablada no está "en este momento encima de la mesa", sobre todo porque "para eso hace falta un nuevo PGOU".

"Pronto vamos a crear la oficina para empezar a elaborar ese nuevo PGOU y en estos debates es donde hay que abrir abiertamente el debate de Tablada, ver cuál es la zona inundable y ver qué zona no es inundable", ha dicho, defendiendo que "hay otros desarrollos urbanísticos que son prioritarios y mucho más fáciles de acometer", mencionando expresamente los de Higuerón y de Santa Bárbara.

Y además, ha avisado de que el Ayuntamiento de Sevilla "no se puede permitir el lujo" de costear "un parque de 400 hectáreas", detallando que la Junta gasta anualmente unos ocho millones de euros en el mantenimiento del parque del Alamillo. "Este Ayuntamiento no puede gastarse ocho millones de euros en mantener un parque", ha alertado.

Además, Sanz ha defendido la fecha de la procesión magna del 8 de diciembre, que servirá de clausura del II Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, argumentando que "era la única posible porque es la clausura de un congreso que celebra ese puente de la Inmaculada en la ciudad", que como ha señalado afronta un "brutal" número de grandes eventos.

"Sí creo que ahora, cuando pase la magna, pues habrá que reforzar alguna fórmula de coordinación entre el Ayuntamiento, el Arzobispado y el Consejo de Hermandades, para que las fechas se planifiquen con más tiempo", ha dicho agregando con relación al número de salidas excepcionales de las procesiones que "no es bueno convertir lo extraordinario en ordinario".