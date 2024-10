SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que este próximo jueves, a las 18,30 horas, se reunirá con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el Comisionado del Polígono Sur, para "analizar los problemas de seguridad ciudadana que se están produciendo en el barrio de los Tres Mil Viviendas" tras el tiroteo que produjo este pasado sábado.

Así lo ha manifestado el alcalde en una atención a medios, en la que además ha pedido al Ministerio del interior actuar de forma "muy contundente" en este barrio. En esta línea, Sanz ha querido dejar claro que "estamos ante un problema único y exclusivamente de seguridad ciudadana, que corresponde a atajar al Ministerio del Interior", al tiempo que ha señalado que espera que el jueves "el subdelegado nos informe de qué actuaciones va a llevar a cabo el Ministerio a través de la Policía Nacional en zonas concretas del barrio".

No obstante, ha apuntado que el problema de estos barrios requiere también del esfuerzo de todas las administraciones implicadas, Junta, Gobierno y Ayuntamiento. "Nosotros hemos dicho siempre que el problema de las Tres Mil Viviendas se soluciona con mucha coordinación e inversión de las administraciones, pero si no se producen determinadas actuaciones policiales, el problema no tiene solución", ha apostillado.

De igual forma, el primer edil en el Consistorio hispalense ha apostado por salir de dicha reunión con "un mensaje de unidad", aunque ha recordado, a su vez, que "son los vecinos los primeros que en este momento están pidiendo actuaciones policiales contundentes. Y eso es responsabilidad única y exclusivamente del Ministerio", ha reiterado.

Con respecto a las medidas implementadas pro parte del Ayuntamiento, Sanz ha destacado que desde el Gobierno local se han "triplicado las inversiones en políticas sociales que se llevan a cabo en esos barrios", y que en breve se va a presentar a un arquitecto, que "será el encargado de poner en marcha un plan de actuaciones referido al cambio de criterios urbanísticos en esta zona".

En cuanto a la labor del Comisionado del Polígono Sur, el alcalde ha recordado que este lleva advirtiendo durante "muchos años de que podemos seguir invirtiendo, podemos seguir incrementando las políticas sociales, podemos seguir incrementando planes de empleo, políticas de vivienda o realojo", pero "si no se resuelve el problema de seguridad ciudadana que hay en esos barrios, el tema no tiene solución. Y el problema de seguridad ciudadana lo resuelve el Ministerio del Interior", ha incidido.

LOS SERVICIOS MUNICIPALES "SE SIGUEN PRESTANDO"

En referencia a los servicios municipales, Sanz ha desmentido que estos no se vayan a seguir prestando en el barrio, y en este sentido ha explicado que la Policía Local lo que ha decidido es que "en los puntos muy calientes del barrio, aprovechando el despliegue que hay de Policía Nacional, estos estén pendiente de los movimientos tanto de Policía Local como de los servicios municipales que se producen dentro de ese barrio, como pueda ser Tussam o Lipasam".

Por tanto, los servicios municipales "se siguen prestando en el barrio, salvo en puntos muy concretos donde no se entra si no es con el acompañamiento de Policía Nacional", pero "en el resto del barrio sin ningún problema", ha matizado.