Sanz cree que la solución para el sector del taxi "no es rescatar licencias" y dice estar viendo "alternativas"

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado que, en su opinión, la solución para el sector de taxi "no es rescatar licencias", al tiempo que ha mostrado su "sorpresa" ante las manifestaciones ya que según ha asegurado, desde el Gobierno local "en ningún momento hemos anunciado que vamos a tomar ninguna medida, sólo estamos viendo cuáles podrían ser las soluciones".

Así lo ha manifestado Sanz en una atención a medios en el marco del acto de presentación del proyecto de la Torre de la Plata, donde además ha informado que "ya se ha tenido contacto con las tres asociaciones del taxi", puntualizando en este sentido que "hay una que no secunda estos paros y estas movilizaciones.

Asimismo, el primer edil en el Consistorio hispalense ha incidido en "no cree que la solución al problema del taxi de Sevilla sea rescatar licencias", y si es así, "me tienen que decir cómo le explico yo a todos esos sevillanos que salen del Estadio La Cartuja cuando hay un evento musical, cultural o deportivo y no encuentran nunca un taxi, o a todos esos visitantes que vienen a Fibes y cuando salen 3.000 personas de golpe no encuentran taxi, que la solución a ese problema es que tenemos que rescatar licencias", ha apostillado.

Los taxistas se concentraron este pasado jueves en las puertas del Ayuntamiento, quienes protestaron por la liberalización de la venta de licencias. Una concentración que comenzó a primeras horas del día, coincidiendo con el inicio del Pleno municipal en el Consistorio, y donde alegaban que "la posible liberalización de las licencias de taxi amenaza con convertirse en un auténtico desastre social".

PEATONALIZACIÓN DUQUE

Por otra parte, con respecto a la peatonalización del Duque que anunciara el alcalde esta semana, ha apuntado que "es partidario de seguir peatonalizando muchas zonas de la ciudad", no obstante, ha condicionado dichas peatonalizaciones con "la mejora el transporte público, eléctrico, sostenible en el casco histórico de la ciudad de Sevilla", y "siempre y cuando se siga aumentando la oferta de aparcamientos que faltan en esta ciudad", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado el "déficit brutal" de plazas de aparcamientos que "padece no sólo el casco histórico, sino cualquier barrio de la ciudad de Sevilla". Asimismo, ha aclarado que "se solucionará el problema del taxi y se va a solucionar el problema que puedan tener los residentes en esa zona".

A este respecto, ha recordado que "a finales de año, en diciembre o en enero, va a entrar en funcionamiento de nuevo el C5", asegurando se trata de una línea "fundamental" porque conectaba con el centro histórico. "En cuanto lleguen los vehículos eléctricos que estamos esperando entrará en funcionamiento", ha matizado.

En definitiva, el alcalde ha defendido que la peatonalización de esa zona "va a conseguir que ese centro neurálgico de la ciudad, que es la parte de la Plaza del Duque y La Gavidia, sean zonas mucho más amables, mucho más transitables y mucho más cómodas para el peatón".

PASARELA JARDINES DEL GUADALQUIVIR

En relación a la pasarela que la Gerencia de Urbanismo está pidiendo a la altura de los jardines del Guadalquivir, los medios le han preguntando si no cree que son demasiadas y si se ha consultado a la Comisión General de Comunicación, a lo que Sanz ha respondido que "no son demasiadas", para añadir que se trata "solo de una pasarela que nosotros planteamos ya en la campaña electoral, que está recogida en el PGOU del año 2006 y que como otras muchas infraestructuras en esta ciudad de Sevilla, todavía desde el año 2006 nadie ha ejecutado".

Al hilo de ello, Sanz ha explicado que de esta forma se "eliminará esa barrera entre el Parque Científico y Tecnológico Cartuja y la ciudad de Sevilla, esa barrera en la que se ha convertido ese canal degradado", ha apuntado haciendo referencia al Canal de la Expo 92.

Además, "pretendemos poner en valor para una zona del casco histórico de Sevilla, como puede ser todo el barrio de San Lorenzo, donde no hay zonas verdes, pues poner en valor esos 80.000 metros cuadrados que suponen que son los jardines del Guadalquivir y que gracias a ese convenio que pretendemos firmar con la Consejería de Hacienda, de Economía y Hacienda, pues pasarán a propiedad del Ayuntamiento de Sevilla", ha concluido.