Seis detenidos en Sevilla por estafar 26.000 euros a ancianos haciéndose pasar por empleados bancarios

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SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Dos Hermanas (Sevilla) ha detenido a seis personas por estafar presuntamente a víctimas de avanzada edad haciéndose pasar por empleados bancarios para conseguir transacciones que llegaron a alcanzar los 26.000 euros.

La investigación comenzó tras las denuncias presentadas en Madrid y Marbella, que permitieron detectar este procedimiento delictivo y seguir el recorrido a través de diversas cuentas bancarias.

Así las cosas, los autores contactaban telefónicamente con las víctimas haciéndose pasar por empleados de entidades bancarias. Tras ello, les indicaban que habían sufrido movimientos fraudulentos en sus cuentas.

De esta manera y bajo el pretexto de recuperar el dinero supuestamente sustraído, conseguían que realizaran nuevas transferencias siguiendo sus indicaciones.

La investigación permitió esclarecer una organizada estructura en la que los implicados desempeñaban distintas funciones, desde la captación de cuentas bancarias hasta la recepción, distribución y retirada del dinero defraudado.

Los fondos eran transferidos entre diferentes cuentas mediante operaciones bancarias y Bizum, además de realizarse retiradas de efectivo y movimientos en un salón de juegos de Sevilla.

Parte del dinero terminaba concentrándose en cuentas vinculadas a uno de los investigados, desde las que posteriormente se retiraba en efectivo.