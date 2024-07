Sergio Millanes: "Alcanzar los diez millones de pasajeros en el aeropuerto de Sevilla ya no es utópico"

El director del aeródromo sevillano apuesta por rutas aéreas con países nórdicos y de Europa del Este: "Queda margen de mejora"



SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del aeopuerto de Sevilla, Sergio Millanes, sostiene que alcanzar los diez millones de pasajeros "ya no es utópico". De hecho, si no ocurre nada extraordinario y se mantiene la tendencia positiva --"todo apunta a que será así"-- se superará "ampliamente" en 2024 el récord del año pasado, cuando se registró el dato de 8,07 millones de usuarios. No en vano, se contabilizó en junio 777.627 viajeros (+15,4%) y 6.000 vuelos, con 4,5 millones de pasajeros en el acumulado del año.

En una entrevista a Europa Press, Millanes afirma que, si bien no pueden dar previsiones de tráfico, "si nos atenemos al comportamiento que viene manteniendo, lo de los diez millones de pasajeros no es ninguna utopía. El horizonte en el que se alcanzará esa cifra dependerá de la evolución del destino al que sirve el aeropuerto de Sevilla".

Millanes recuerda que el aeropuerto por sí mismo no capta turistas o viajeros, "lo hace el destino al que sirve y lo condiciona el entorno económico y social en el que se desenvuelva en cada momento". "Otra cosa es que nosotros ayudemos con una infraestructura óptima; un servicio de calidad y enfocado a las necesidades de aerolíneas y pasajeros; tarifas aeroportuarias competitivas; acciones de marketing aeroportuario o búsqueda de sinergias con instituciones y entidades locales".

En cuanto a esa cifra de los diez millones, "aunque pudiera estar cerca", el crecimiento del aeropuerto "no se vería limitado, ya que bastará con actuar sobre los subsistemas que pudieran estar más cerca de su límite teórico de capacidad. No tendríamos que acometer una obra de tanta envergadura como la que hemos hecho para ganar capacidad", aclara.

No obstante, Millanes subraya que el objetivo de mejora no es sólo numérico, sino también, "y sobre todo", de calidad, "de hacer que nuestro pasajero tenga, en su tránsito por el aeropuerto, la mejor experiencia posible, con servicios cada vez más segmentados y acordes con las necesidades de los distintos perfiles de viajeros que tenemos".

De un modo u otro, el crecimiento del tráfico está siendo exponencial en el aeropuerto de Sevilla en lo que llevamos de 2024. "Y lo positivo es que ese avance no sólo se da en cifra de pasajeros, también en rutas aéreas y en número de aerolíneas operativas". Muestra de ello es que, en términos de programación, esta temporada de verano es la mejor de la historia del aeropuerto --las aerolíneas han ofertado 6,4 millones de asientos este verano, un 11,8% más que la pasada temporada--.

"Está claro que el destino Sevilla y su área de influencia tienen un atractivo y un potencial tremendos para las compañías, que siguen apostando y confiando enormemente en su capacidad de generar demanda", destaca el director del aeródromo hispalense. "Es cierto que, en primavera, coincidiendo con las grandes fiestas de la ciudad, suele haber algo más de actividad que el resto de los meses, pero, en general, el comportamiento es bastante homogéneo durante el año, y esto muy positivo para el destino y para la gestión de nuestras infraestructuras".

ESTRATEGIA EN LA CAPTACIÓN DE RUTAS

La estrategia en la captación de rutas, a partir de los estudios de mercado y casos de negocio que realiza la dirección del aeropuerto, está orientada, básicamente, "a mercados en los que existe una demanda latente y no lo suficientemente cubierta". En cuanto a las conexiones con los grandes 'hubs' europeos "ha mejorado enormemente la conectividad del aeropuerto. Pero aún queda margen de mejora y oportunidades de crecimiento". En ese sentido, "nuestros mercados objetivo ahora mismo son, entre otros, los países nórdicos y de Europa del Este".

Desde 2013, el modelo de crecimiento del tráfico del aeropuerto de Sevilla ha sufrido una "extraordinaria transformación" hasta llegar a un reparto al 50% entre el tráfico nacional y el internacional. "Detrás de este logro, hay un enorme trabajo por parte de AENA y de las instituciones locales encargadas de la promoción turística y de negocios del territorio, que se ha traducido en más rutas, más mercados, más compañías aéreas y, lógicamente, más pasajeros".

Al respecto, Millanes ha ensalzado la labor realizada con instituciones y entidades que lideran en Huelva la promoción turística y de negocios. "En esta provincia se genera una importante actividad de turoperación que hasta hace poco se canalizaba, mayoritariamente por el aeropuerto de Faro (Portugal) y ya hay operativas importantes de este tipo que se desarrollan por el de Sevilla".

Por último, el director del aeropuerto hispalense ha valorado el hecho de que la capital andaluza albergue la próxima edición del Routes Europe, "referente de la conectividad para aeropuertos y compañías y un magnífico escaparate para hacer contactos y negociar citas".