Sevilla acoge un festival internacional con las tendencias más vanguardistas del NU-Cabaret

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acogerá entre el 13 y el 27 de marzo la cuarta edición del NU-CA, Festival Internacional dedicado al género del Nu-Cabaret, movimiento de vanguardia en el que se superan todos los clichés tradicionales del cabaret para apostar por creaciones de autor, marcadas por su tono transgresor, atrevido y valiente.

En un comunicado, el Ayuntamiento hispalense detalla que, impulsado y dirigido por la polifacética artista Roma Calderón, el NU-CA tiene como novedad en 2021 un nuevo carácter nómada, que se estrena trasladando su sede de este año desde Madrid, que acogió sus tres ediciones anteriores en el Teatro Fernando Fernán Gómez, a Sevilla, donde contará con el Teatro Platea Odeón La Imperdible como anfitrión.

En este marco, el Ayuntamiento de Sevilla apoya la puesta en marcha de este nuevo ciclo que viene a sumarse a las propuestas culturales que vienen desarrollándose en la ciudad: "una agenda plural y dinámica que abarca las más variadas disciplinas artísticas y abierta a los públicos más diversos".

NU-CA se va a desarrollar además en el Teatro Platea Odeón, uno de los espacios que forman parte de la Asociación Escenarios de Sevilla, entidad con la que el Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento viene impulsando eventos de referencia nacional como feSt, el Festival de las Artes Escénicas de Sevilla.

Fieles a la idiosincrasia propia del Cabaret, dos de las seis propuestas que se presentarán en el NU-CA 2021 son estrenos absolutos y todas están estrechamente vinculadas al momento actual que se vive. Todas fueron creadas o modificadas durante el periodo de confinamiento de 2020, plasmando en ellas el espíritu Nu-Ca de resistencia, de análisis de la actualidad y de creatividad frente a cualquier circunstancia. Con Chile como país invitado, pasarán por las tablas del Platea Odeón La Imperdible la Cía. Calladitas estáis más guapas (Cataluña/Valencia/Tenerife), con un espectáculo de comedia en clave feminista y multidisciplinar escrita, interpretada y dirigida por mujeres.

Asimismo, Tavi Gallart (Madrid), una de las pocas mujeres transexuales que tienen en España un espectáculo unipersonal de cabaret para teatros, presentará 'Volver a nacer, una gira mochilera', una propuesta dedicada al amor y al respeto por la diversidad; el dúo Scud Hero (Extremadura/ Madrid), llegará con 'Neón en el firmamento', concierto teatralizado con música electrónica, interpretado por el músico Javier Escudero y la propia Roma Calderón en el que relatarán en primera persona experiencias muy dispares de esta nueva y contradictoria era Covid.

Por su parte, La Líquida/David García (Málaga/ México), interpretarán la pieza 'Oh Vino', que recoge tradición y forma de cómicos antiguos y la transforma en un espectáculo contemporáneo y ancestral; y Me llamo Sebastián-@mellamosebi (Chile), cantante y artista plástico que ha abanderado en su país el movimiento LGBTI, presenta la tragicomedia 'Mira lo que fui y en lo que me convertí'. Finalmente, David Bastidas & Black Dreams Box (Granada), presentarán una divertida comedia sobre la transformación.

"La programación de esta cuarta edición del NU-CA lo consolida como un referente internacional del género. Propuestas de corte muy diverso pero que tienen en común una conexión profunda y directa con la realidad actual; una valentía y sinceridad absolutas en la forma de tratar los temas que se abordan y un deseo de conectar con el espectador y darle una cálida acogida a sus mundos particulares", subraya.

También, se pone en valor que se trata de propuestas vanguardistas en su estética y en su discurso: "Cada artista, desde su lado más canalla, nos mostrará la parte más delicada de su alma, dando permiso al espectador para que se convierta en un auténtico voyeur. Una inyección de energía gamberra y saludable, para estos momentos tan surrealistas", afirma Roma Calderón.

El NU-CA cuenta en su cuarta edición con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música y con la colaboración del Teatro Platea Odeón La Imperdible y del ICAS-Ayuntamiento de Sevilla.

La información completa del festival puede consultarse en 'www.nu-ca.romacalderon.com' y en www.plateaodeon.com. Los horarios de los espectáculos y la venta de entradas están disponibles desde el viernes 5 de marzo.