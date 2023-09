Sevilla City One abre la inscripción de su jornada internacional en Fibes sobre iniciativa urbanística

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa de colaboración pública y privada Sevilla City One, Metrópolis del Sur de Europa, abre el plazo de inscripción para la I Jornada Internacional Sevilla City One a través de una plataforma para participar como asistentes a este foro, que tendrá lugar el 31 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes). Todas las personas interesadas podrán inscribirse a través del enlace habilitado en la web de Sevilla City One, donde dispondrán de más información.

En este evento internacional "se dará voz a los principales protagonistas de los procesos de transformación urbana de Sevilla y su área metropolitana" con el reto de contribuir a un cambio de la metrópolis "bajo un principio de actuación y desarrollo sostenible en su crecimiento residencial, industrial, logístico y terciario, y posicionar Sevilla en el ámbito nacional e internacional como referente de metrópolis del Sur de Europa", destaca la organización en una nota de prensa.

De este modo, expertos en estrategias de desarrollo urbano sostenible, los impulsores de proyectos destacados así como las principales entidades financieras y fondos de inversión internacionales, que han puesto su mirada en la capital del Sur de Europa, participan como ponentes en la jornada.

La iniciativa de Sevilla City One cuenta con la adhesión de cerca de 50 compañías del sector empresarial nacional y local, entre las que se incluyen, Acciona, Aelca, Aliseda, Ámbito Arquitectura, Areall, Básico Homes, Bufete de Abogados Prado, Buro4, Calconsa, Coral Homes, Cremades&Calvo-Sotelo, Cuatrecasas, Culmia, Diglo, DPYA Arquitectura, DNA Arquitectura Exxacom, Grato, Global Residencial Grupo Galia, Habitat Inmobiliaria e Ibercaja.

Asimismo, forman parte de este proyecto Iberdrola Inmobiliaria, Inversiones Grupo ABU, Jarquil, Lagoh, MB3, MA Abogados, SDN obras y proyectos, Solvia, Promar, Vía Ágora y Zurbarán Abogados. Todas ellas quieren a través de esta adhesión contribuir con su apoyo, con su experiencia y con sus diversas visiones al objetivo común de posicionar Sevilla en el ámbito nacional e internacional.

SEVILLA CITY ONE, METRÓPOLIS DEL SUR

Esta iniciativa de colaboración pública y privada surgió de la sociedad civil y suma cerca de 50 empresas adheridas procedentes de diferentes sectores --promotor-inmobiliario, aeronáutico, innovación, industrial, ingeniería, servicios, entre otros--, y cerca de 800 ciudadanos particulares.

Desde sus orígenes, gracias a la alianza estratégica de las principales promotoras del sector inmobiliario español, AEDAS Homes, CBRE, Bekinsa, Caralca, Grupo Insur, LandCo, Metrovacesa y Vía Célere, recibió el apoyo sectorial de la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla, Gaesco, y la colaboración de las administraciones públicas: el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.