Sevilla se convierte en la "capital del municipalismo de toda España" con el encuentro de diputaciones de la FEMP

El reto demográfico, la cohesión social y la financiación, a debate en esta primera reunión de los organismos provinviales



SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se celebra este lunes en Sevilla, convierte a la ciudad hispalense durante estas horas en la "capital del municipalismo de toda España", tal como ha destacado el presidente de la Diputación de Sevilla y vicepresidente de la FEMP, Javier Fernández, que ejerce de anfitrión en este encuentro a nivel nacional.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios antes de la tradicional foto institucional en la Diputación de Sevilla. "Esta cita nos va a permitir hablar de lo que nos importa: el municipalismo, de la financiación, del reto demográfico, de todos y cada uno de esos problemas que compartimos quienes sabemos lo que significa el mundo de lo local", ha destacado Fernández. "Es una satisfacción que hayamos entendido que era aquí donde teníamos que empezar todo este trabajo que vamos a realizar durante cuatro años los presidentes de las diputaciones de todos los colores políticos".

En opinión del presidente de Diputación de Sevilla, los retos "son muy sencillos", entre ellos, el problema del reto demográfico, "que en unos sitios más, en otros menos, a todos nos tiene especialmente preocupados". "Me refiero a la cohesión social, territorial y digital". En este sentido, "el presidente de la FEMP y yo hemos pactado que intentaremos tocar durante esta legislatura todos los asuntos, y no solamente hacer diagnósticos, sino proponer soluciones hacia abajo y hacia arriba".

"Hacia abajo para trasladarlas a todos los municipios, en una especie de hoja de servicio; y hacia arriba, para que el resto de administraciones --autonómica y central-- tengan en consideración lo que pensamos, lo que reflexionamos y las cosas que hacen falta para seguir manteniendo ese nivel, que la gente quiera seguir viviendo en los pueblos: de eso se trata", ha aseverado Fernández.

FINANCIACIÓN E IMPUESTOS

Javier Fernández se ha referido, cuestionado por la financiación, a la aprobación este lunes de un Real Decreto en el que los ayuntamientos, "como consecuencia de la liquidación de 2022, que hubo más ingresos en este país, pues van a recibir 5.000 millones de euros; para las diputaciones también es una muy buena noticia".

No obstante, "después tendremos que seguir asimilando que, evidentemente, el debate de los impuestos es un debate, sí es un debate ideológico y, bueno, avanzaremos en la dirección que tengamos que avanzar". "Es cierto que, al final, en un país que quiera desarrollar una justicia social tiene que haber impuestos. La clave no está en cobrarlos, sino en cómo se redistribuyen y, en ese sentido, yo creo que también el ámbito de lo local sabe que, si no hay ingresos, es muy difícil planificar gasto y planificar estrategias a corto y largo plazo".

JAVIER AURELIANO GARCÍA

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería y presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, Javier Aureliano García, ha señalado al respecto que "tenemos grandes retos por delante, con problemas comunes en las diferentes provincias e islas".

Para el mandatario de la citada comisión de la FEMP, este encuentro es el primero que sale de la capital de España y "va a marcar un antes y un después" en todos esos retos, como son la despoblación, el reto demográfico y la digitalización.

Las diputaciones son la administración "que vertebra los territorios". De este modo, "nuestra obligación es llevar servicios a todo y cada uno de los municipios de cada provincia, da igual la cantidad de habitantes que tengan y, por tanto, aparte de conectar territorio con infraestructuras, nosotros también conectamos a personas a través de servicios", ha subrayado.

Sobre el papel de las diputaciones en los fondos europeos, Javier Aureliano García ha señalado que las diputaciones son "clave" para "capilarizar" el territorio. "Si no estuvieran, habría que inventarlas. De hecho, las diputaciones tienen más historia que las comunidades autónomas. Si no es por ellas, municipios pequeños jamás podrían optar a pedir un fondo europeo, ni siquiera una subvención del Gobierno de España o de la Junta".

"Un país avanzando a través de su legislación, y eso hay que adaptarlo a sus diferentes municipios, que tienen una singularidad totalmente distinta. No es lo mismo una localidad de la costa que del interior; no es lo mismo la despoblación que puede haber en Soria que la que puede haber en Málaga. Y por eso tenemos que intentar hacer políticas transversales", ha concluido el presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.