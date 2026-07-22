Sevilla proyecta un millar de pisos protegidos en una veintena de inmuebles y solares del centro para ganar vecinos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presentación del 'Plan Centro Vivo' para ganar vecinos en el casco antiguo - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha el 'Plan Centro Vivo' para fomentar el uso residencial permanente en el casco antiguo. Para ello, se quiere habilitar 1.039 viviendas, todas de alquiler asequible, en 21 inmuebles y solares de propiedad municipal, y más de 2.000 aparcamientos en el centro, con lo que se contabilizarían 3.500 nuevos vecinos (5% del censo).

Del total de parcelas, unas diez serán actuaciones '360º', es decir, que incluyen vivienda, aparcamiento, equipamientos y locales comerciales. El montante del plan asciende a 300 millones de euros.

Son algunos de los objetivos del programa municipal presentado por el alcalde, José Luis Sanz, que ya fue anunciado en el pasado Pleno ordinario y que este miércoles, 22 de julio, ha sido desgranado por el propio regidor. "No se trata únicamente de construir o habilitar nuevas viviendas. Hace falta también más comercio de proximidad, mas dotaciones y equipamientos --zonas deportivas, ludotecas, centros de coworking--, mejores servicios y más soluciones de aparcamiento", ha añadido al respecto.

"Queremos que cada vez haya más sevillanos que pronuncien una frase que siempre se ha dicho: 'Yo vivo en el centro'", ha destacado Sanz durante su intervención. "Hablamos de un instrumento transversal en el que participan la Gerencia de Urbanismo, Emvisesa, la Dirección General de Patrimonio, la Agencia Tributaria de Sevilla y el distrito Casco Antiguo".

La primera medida del citado plan es la elaboración de un 'Mapa de Oportunidades Residenciales' que defina posibles actuaciones. En este sentido, se han detectado 21 inmuebles y solares de propiedad municipal en los que se habilitarán 1.030 nuevas residencias. "Son edificios públicos vacíos, infrautilizados o sin uso y solares municipales que pueden acoger viviendas de VPO para alquiler asequible como residencia habitual".

La mayor actuación prevista son 235 residencias en la calle Campamento, en San Bernardo, pero hay también 'microactuaciones urbanas' como cuatro residencias que se habilitarán en San Luis 44, otras cuatro en Torneo 31 u otras cuatro en Amor de Dios 49-51. En este mapa se incluyen edificios municipales como el de la calle Pajaritos, que albergará 12 residencias, o el solar del Equipo Quirúrgico del Prado de San Sebastián, donde irán 61 viviendas.

"El Equipo Quirúrgico se demolió en 2008 y lleva sin uso desde entonces. Este terreno simboliza el espíritu de este plan: poner en valor recursos que llevan muchos años desaprovechados y utilizarlos para que los sevillanos retornen al centro", ha remarcado el alcalde.

Las actuaciones serán en algunos casos promoción directa de la empresa pública de la vivienda (Emvisesa) y en otros casos, colaboración público-privada mediante derechos de superficie, concesiones demaniales y concesiones de obra pública.

INCENTIVOS PARA PASAR DEL ALQUILER TURÍSTICO AL RESIDENCIAL

Asimismo, se habilitan medidas para incentivar a propietarios particulares, tales como bonificaciones fiscales en materia de vivienda; ayudas municipales a la rehabilitación; asesoramiento y gestión para acceder a ayudas autonómicas, estatales y europeas y fomento del alquiler para vivienda habitual mediante asesoramiento, intermediación, seguridad juridical y garantías para los propietarios. Además se ofrecerán incentivos para aquellos propietarios que decidan pasar su vivienda de uso turístico (VUT) a alquiler residencial.

El 'Plan Centro Vivo' también contempla medidas de apoyo al pequeño comercio y comercio de proximidad mediante bonificaciones en licencias de actividad y en tasas municipales, así como ayudas directas.

"Esto no es humo, este plan está avalado por la gestión de los últimos tres años. Emvisesa ha invertido más de 400 millones de euros desde 2023. Hablamos de hechos", ha subrayado Sanz, al tiempo que ha esgrimido las más de 7.000 VPO que se están construyendo en este mandato en Sevilla.

Los ciudadanos podrán acceder a estas residencias como en cualquier otra promoción de Emvisesa. En cuanto a la reconversión de los edificios que se rehabilitarían, están protegidos, "por lo que, evidentemente, habrá que conservar algunos elementos, como las fachadas", ha destacado Sanz.

El alcalde ha asegurado, por último, que este plan "no tiene relación directa" con la limitación de los VUT, aunque esta medida es "compatible con este objetivo", dado que una parte importante del plan es que prevé incentivos para aquellos propietarios que tengan viviendas de uso turístico y quieran cambiarlas a alquiler residencial.