Junta refuerza el liderazgo aeroespacial de la región en la feria de Farnborough con "la mayor delegación empresarial"

Imagen del stand de Andalucía Trade durante la Farnborough International Airshow 2026 (FIA). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha reforzado, a través de Andalucía Trade, "la posición del liderazgo aeroespacial de la región como uno de los principales polos aeroespaciales de Europa" en la edición 2026 de Farnborough International Airshow (FIA), una cita internacional que representa uno de los mayores escaparates de la industria y uno de los foros internacionales de referencia para el sector, que se celebra del 20 al 24 de julio en Reino Unido.

Así lo ha asegurado el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, al tiempo que ha subrayado que la comunidad ha acudido al certamen con la mayor representación empresarial desde que el Gobierno andaluz participa en la FIA, un total de 22 empresas y entidades, y como la única comunidad autónoma española con pabellón propio.

Paradela ha señalado que la presencia andaluza, organizada por Andalucía Trade, adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, ha permitido "facilitar a las firmas andaluzas nuevos contactos comerciales, reforzar la internacionalización, abrir oportunidades de negocio e inversión en mercados estratégicos".

"Farnborough 2026 es el mejor escaparate para consolidar el posicionamiento de Andalucía en nuevas geografías, como son los mercados de Oriente Medio y de Asia", ha apuntado.

En este sentido, el responsable de Universidad e Industria ha hecho un balance positivo de las dos principales jornadas del certamen y ha puesto en valor que la FIA se ha celebrado en un momento "especialmente positivo y de expansión para la industria aeroespacial andaluza", que ha registrado cifras récord en 2025, con 3.228 millones de euros de facturación agregada, que añadió otros casi 1.000 empleos directos a la industria en un año y cuyas exportaciones representan el 38,4% de las ventas aeroespaciales nacionales.

En esta edición de la FIA, la delegación andaluza, encabezada por Antonio Castro, director general de Andalucía Trade, ha reunido a 22 empresas y entidades de Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga, aglutinando la oferta tecnológica y la capacidad industrial de la comunidad.

Durante el certamen, Andalucía Trade ha desarrollado una intensa agenda institucional y empresarial con reuniones bilaterales, actividades de networking y encuentros con responsables internacionales para favorecer la internacionalización de las empresas andaluzas y atraer nuevos proyectos de inversión.

Entre los principales hitos de la participación andaluza destaca el encuentro con la delegación del Ministerio de Defensa del Gobierno de España, encabezada por el teniente general Miguel Ivorra Ruiz, director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), para exponer las capacidades y explorar nuevas oportunidades de colaboración en el ámbito de la defensa.

Igualmente se han organizado reuniones bilaterales con compañías tractoras de referencia, entre ellas Airbus y BAE Systems, orientadas a fortalecer las relaciones empresariales y favorecer nuevas oportunidades de colaboración para la industria andaluza.

La participación en Farnborough se enmarca en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía, cuya dimensión internacional desarrolla Andalucía Trade en colaboración con el clúster Andalucía Aerospace.

Así, en un contexto geopolítico marcado por el incremento de la inversión en defensa y la necesidad de reforzar las capacidades estratégicas de Europa, Andalucía se consolida como un territorio con importantes perspectivas para el desarrollo de la industria aeroespacial y de defensa.

La comunidad cuenta con un tejido empresarial altamente especializado y con una amplia experiencia para responder a entornos complejos, respaldado por la presencia de programas industriales de referencia como el A400M y el C295 de Airbus, a los que se suma la implantación de Pilatus Aircraft.

Asimismo, el pasado mayo, durante la celebración de ADM Sevilla 2026, Airbus anunció la creación de un centro de conversión del A330 MRTT en su planta de San Pablo (Sevilla), destinado a atender la creciente demanda internacional de este modelo.

La fortaleza del ecosistema andaluz se completa con la fabricación de componentes para grandes compañías internacionales como Embraer, Boeing y Bombardier y con la presencia en Sevilla de la sede de la Agencia Espacial Española.