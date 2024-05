Sevilla Quiere Metro reclama la compra de más trenes ante la "frecuente saturación" de la línea 1

La asociación propone como medida transitoria, y teniendo en cuenta los "extensos" tiempos de fabricación y entrega de unidades, que se alquilen trenes para poder atender el aumento de demanda



SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sevilla Quiere Metro ha reclamado a la concesionaria de la línea 1 del Metro de Sevilla la compra a la "mayor brevedad posible" de nuevos trenes para poder hacer frente a la "frecuente saturación" de la única línea de suburbano con la que cuenta la capital hispalense y el área metropolitana a la que sirve (Dos Hermanas, San Juan de Aznalfarache y Mairena).

La demanda se prevé que supere en 2024 los 21,38 millones de usuarios, cerca de un millón más que en 2023, lo que marcará "previsiblemente" un nuevo récord absoluto. El pasado domingo de Feria se registró un máximo absoluto con casi 159.000 viajeros, "a la espera de conocer los datos del miércoles de Feria, día festivo local, y cuyo valor se prevé aún mayor".

Estos datos, según Sevilla Quiere Metro, reflejan "situaciones de frecuente saturación en la que se han tenido que tomar medidas cada vez más drásticas en cuanto al control de aglomeraciones en estaciones, pero no en cuanto al número de coches por kilómetro, que no sólo no ha aumentado sino que incluso ha bajado ligeramente, ya que en 2015 el promedio mensual era de 175.558 coches por kilómetro y en 2023 el promedio mensual se elevó a 174.276 coches por kilómetro.

En una nota, Sevilla Quiere Metro apunta igualmente una solución transitoria teniendo en cuenta los "extensos tiempos de fabricación y entrega" de nuevos trenes: "Se recomienda evaluar técnicamente la posibilidad de alquilar unidades móviles para satisfacer la notable demanda actual hasta que lleguen los nuevos trenes". La entidad sustenta su reclamación en que a corto plazo va a aumentar la población a la que atenderá la línea 1, ya que hay crecimientos inmobiliarios de calado en la zona del Alfarafe, Montequinto, Palmas Altas y Dos Hermanas (Entrenúcleos).

A medio plazo, la puesta en servicio del tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), previsto para 2026/2027, supondrá por su configuración que parte de sus usuarios --más de 2,1 millones de desplazamientos anuales-- "se bajarán del tranvía en la estación Pablo de Olavide para montarse en el Metro, creando un efecto red y aumentando consecuentemente la demanda de la línea 1".

A largo plazo, Sevilla Quiere Metro recuerda que la línea 3 --concretamente el tramo entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián-- no entrará en funcionamiento hasta 2030. Estos 8,9 kilómetros atenderán a una población estimada de 120.000 habitantes, con una previsión de 13,3 millones de usuarios al año. Usuarios que tendrán conexión con la línea 1. Por todo ello, la asociación defiende que es "imprescindible la adquisición de nuevas unidades móviles".