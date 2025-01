Sevilla será el epicentro de la minería sostenible con el II Sustainable International Mining Summit el próximo octubre

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía Emerita Resources España junto a Global Omnium han presentado la segunda edición del Sustainable International Mining Summit (SIM2025) que se celebrará el próximo 8 de octubre en el Acuario Global Omnium de Sevilla, convirtiendo a la ciudad en el epicentro de la minería sostenible

Emerita Resources España a través de su Fundación Emerita Compromiso Sostenible, sigue adelante con los proyectos mineros sostenibles, diseñando y conceptuando el proyecto 'Iberian Belt West' (que se encuentra en fase de tramitación de los correspondientes permisos ambientales) como un proyecto de referencia internacional que ha sido presentado en la COP29 de Baku el pasado mes de noviembre, según ha recordado la propia compañía en una nota.

En concreto, este proyecto tiene previsto su presentación en algunos foros internacionales como 'Prospectors and Developers Association of Canada' (PDAC) el próximo 3 de marzo en Toronto (Canadá), 121 Mining Investment el 12 de mayo en Londres (Reino Unido), 'Raw Materials Summit' el próximo 14 de mayo en Bruselas (Bélgica) y 'Material and Metallurgical Engineering 2025' el 19 de agosto en Paris (Francia).

La principal novedad acogida por SIM2025 es que en esta edición se incluye la participación de expertos internacionales diferentes bloques temáticos que se engloban dentro del concepto ESG (Ambiental, Social y de Buen Gobierno) que ya fue desarrollado durante la primera edición el pasado 10 de octubre en Ayamonte (Huelva).

De esta forma, la cita tiene por objetivo impulsar la innovación en la fase exploración minera con la misión de mejorar la eficiencia y el potencial de los recursos minerales sostenibles, así como diseñar un modelo de gestión positiva de los recursos naturales que garantice la compatibilidad con el entorno. Asimismo, se persigue desarrollar un modelo de explotación bajo la premisa de emisiones netas cero para el sector minero, comercializando productos neutros en carbono; además de crear asociaciones sociales locales que impulsen un progreso significativo y una sociedad más formada y capacitada.

En esta edición se celebrará igualmente la fase final del Concurso Escolar y Universitario del Proyecto Social 'Raw Materials Valley' (RMY), con la presentación de los trabajos finalistas en la tarde del 7 de octubre y la selección por parte del jurado de los dos trabajos ganadores que se presentarán el día siguiente durante la celebración del SIM2025.

En este contexto, Emerita ha mostrado su apuesta por el liderazgo del proyecto 'Iberian Belt West', declarado Inversión de Interés Estratégico por la Junta de Andalucía, para convertir El Andévalo en el epicentro del polo de conocimiento de minería sostenible.

Global Omnium a través de su matriz con 135 años de experiencia Aguas de Valencia, ha diseñado para este proyecto un modelo de tratamiento y gestión de los recursos hídricos que incorpora de forma pionera el concepto de 'vertido 0 operativo', lo que pone de manifiesto un modelo de minería sostenible no conocido hasta la fecha.

Por último, desde Emerita Resources España han destacado su apuesta por la minería sostenible, segura y responsable que "convertirá a toda una comarca en un referente mundial en esta materia", al tiempo que han resaltado que seguirá trabajando para "hacer realidad el sueño de muchas generaciones presentes y futuras". La celebración del SIM2025 es "el mejor ejemplo de proyectos que vienen para quedarse y para transformar lo que muchos se niegan a aceptar, una tierra con liderazgo y capacidad", han concluido.