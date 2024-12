La Sinfónica de Triana y la Domus Carmina estrenan este viernes a nivel mundial dos piezas de Andrea Morricone

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Triana y la escolanía Domus Carmina serán las encargadas de interpretar este viernes en el palacio de exposiciones y congresos de Sevilla el estreno mundial de las dos últimas piezas musicales del compositor italiano Andrea Morricone, hijo de Ennio Morricone, a quien también se le rendirá homenaje en el espectáculo 'Música para el cine'.

En una entrevista concedida a Europa Press, Morricone ha adelantado que será en la capital hispalense, donde realizará el estreno de la pieza 'Tango Forte' que está terminando de escribir, inspirado en el compositor Astor Piazzolla y su "libertango". Así, ha reconocido que cree que "nadie ha escrito un canto tan bonito como Piazzolla", y por esta razón "un día, hace más 20 años, dije que quería probarlo y tiempo después lo estoy terminando". "Actualmente, estoy muy concentrado una pieza que este al nivel de Astor Piazzolla".

Así, ha señalado que espera que esta nueva composición "rompa y tenga un gran éxito" en el escenario de Fibes de Sevilla, lugar en el que se presentará por primera vez. El espectáculo 'Música para el cine de Andrea & Ennio Morricone', ofrecerá un viaje a través de la música cinematográfica italiana, con las partituras originales en una versión intima de dos pianos de cola y un Barítono. Además de los dos estrenos exclusivos interpretados junto a la Orquesta Sinfónica de Triana y la escolanía Domus Carmina.

Al respecto, Morricone ha indicado que trabajar con estos grupos de música sevillanos son "muy escrupulosos y atentos", ya que "han estudiado para estar preparados para representar este fin de año las canciones en el concierto". Además, el artista ha destacado que volver a Sevilla es una emoción "fantástica", pues su última visita fue el pasado 13 de julio de 2023 con un concierto homenaje a su padre en la plaza de España, dentro de la programación de Icónica Sevilla Fest, de la mano de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS).

"ESPAÑA ES MUY SIMILAR A ITALIA, LE PONEMOS MUCHO CORAZÓN"

En este contexto, ha reconocido que "amo mucho a este país" y "no veo la hora de volver porque es espectacular". Además, ha asegurado que España e Italia son "muy similares en ciertos aspectos", ya que "somos de todo corazón". La unión entre ambos países es que "le ponemos mucho corazón", y esto "es muy importante, porque donde hay corazón todo se siente y todo se nota".

Con respecto al espectáculo, el jefe de la producción del mismo, Víctor Joaquín García, ha detallado a esta agencia que la obra se dividirá en dos actos. El primero de ellos es "totalmente nuevo", y en él actuarán junto a Morricone los dos pianistas y un Barítono para interpretar las bandas sonoras tanto del padre como de él, entre las que se encuentran 'Cinema Paradiso', 'El bueno, el feo y el malo' o 'La misión'. Tras ello, se producirá un breve descanso para dar paso al segundo acto, en el que se realizará el estreno de las dos últimas piezas junto a la Orquesta Sinfónica de Triana y la escolanía Domus Carmina, porque "hemos querido que todo quede en casa y que esas dos obras se estrenarán con gente de aquí".

Al respecto, el compositor italiano ha avanzado que en esta nueva entrega musical "hay muchas columnas sonoras y temas más importantes" como 'Cinema Paradiso', al tiempo que ha indicado que una de las características que hacen especial a este concierto es que "no será el solo director y pianista, sino que serán tres personas, y yo mismo abriré la primera parte del concierto con el piano y en la segunda seré el director". "Es un espectáculo muy activo, que aparte de las interacciones con el público, también tendrá juego de luces".

"EL CINE SIN LA MÚSICA SERÍA UNA ESCULTURA INMATERIAL"

De igual forma, Morricone ha asegurado que el cine sin las bandas sonoras sería como "una escultura inmaterial, porque la música es una parte esencial del cine y de la vida de cada uno de nosotros". Así, el compositor ha destacado que en este espectáculo, también tendrá la oportunidad de interpretar algunas de las grandes obras sonoras compuestas por su padre que "recordamos todos de películas como 'Malena' o 'La leyenda del pianista en el océano'. "De hecho se quiere tanto a la película porque la música ha hecho este efecto", aunque "una buena música no salva un película que no es tan buena", ha valorado.

Por último, el artista ha recordado que cuando elaboró uno de los recordados temas de la banda sonora de 'Cinema Paradiso', "lo hice todo en un mismo tiempo, prácticamente, ni siquiera quité el lápiz del papel y salió ese tema magnífico". El director de la película, Giuseppe Tornatore, "no sabía que yo había escrito ese tema y cuando dijo que era muy bonito, mi padre le contó el secreto de que el tema lo hice yo". Además, en los créditos de la película "está escrito el tema de amor de Andrei Morricone", aunque "por aquel entonces no entendía mucho de música y no podía haber escrito el tango que he escrito ahora", ha concluido.