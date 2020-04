El SITT de Tussam reclama mascarillas para todos los empleados de los talleres

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección del Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte (SITT) en la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, ha reclamado a la dirección de la empresa que reparta mascarillas protectoras frente al coronavirus Covid-19 entre todos los empleados del área de talleres, dada la "discriminación" sufrida por los mismos al no contar con dichos materiales.

Recientemente, recordémoslo, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte, que encabeza el comité de empresa de Tussam, avisaba de que pese al reparto previo de 2.800 mascarillas entre la plantilla a razón de "dos mascarillas" por cada empleado, las mismas no habían llegado a todos los trabajadores" que actualmente prestan servicios, pues parte de la plantilla está sujeta a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de adhesión voluntaria dada la reducción de servicios derivada de la caída del número de viajeros por las restricciones del estado de alarma.

Ahora, en un nuevo escrito elevado este pasado jueves a la dirección de la empresa y recogido por Europa Press, el sindicato avisa del "trato discriminatorio" dispensado a los empleados del área de talleres respecto al resto de la plantilla.

"Por diversos motivos, algunos trabajadores no recogieron la dotación de dos mascarillas cuando se hizo el (último) reparto y ahora se encuentran que cuando van a recogerlas, les dicen que no estuvieron el día del reparto y que no se les entrega" por dicho motivo, toda vez que "las mascarillas no entregadas fueron devueltas al jefe de área" y éste insistiría en "que no las entrega", según el sindicato.

Por eso, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte pide mediante este escrito a la dirección de Tussam "que realice las gestiones necesarias para que se les reparta dichas mascarillas a los trabajadores del área de mantenimiento, al igual que al resto de la plantilla.