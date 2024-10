Telefónica apuesta por la digitalización del sector turístico en el congreso TIS en Sevilla entre el 23 y 25 de octubre

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La multinacional española Telefónica apostará por la digitalización del sector turístico en la V edición del Congreso Tourism Innovation Summit (TIS 2024), que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes), los días 23, 24 y 25 de octubre, y en el que estará presente como patrocinador principal.

En un comunicado, ha recordado que el objetivo de este encuentro es reunir a empresas tecnológicas, turísticas y administraciones públicas, con el fin de compartir reflexiones sobre cómo transformar la cadena de valor del sector turístico a través de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad.

Bajo el lema 'Impulsando la digitalización en el turismo', Telefónica ha seleccionado un panel de expertos que compartirán sus conocimientos sobre las últimas innovaciones en tecnologías; novedades que "ayudarán a enriquecer" el sector turístico, haciéndolo "más global, conectado, sostenible y competitivo".

Así, el gerente de Operaciones de Ciberseguridad de Telefónica Tech, David Alonso, abordará la importancia de la ciberseguridad como elemento imprescindible y transversal a todos los sectores. Alonso proporcionará las claves para garantizar la seguridad en el ámbito del turismo. Su presentación destacará las mejores prácticas y las tecnologías que pueden proteger tanto a las empresas turísticas como a los viajeros, asegurando un entorno digital seguro y confiable.

Por su parte, Henry Mann, 'product manager' IoT & Big Data de Telefónica Tech, participará en la mesa redonda 'Adapting to Changing Preferences: Using AI and Big Data to Anticipate Trends'. En ella abordará cómo la Inteligencia Artificial ayuda a los Destinos a anticipar preferencias de viajeros y adaptarse a las mismas, permite mejorar la experiencia de cliente gracias a la personalización, y gestionar multitudes o desarrollar prácticas sostenibles.

MESAS CON ADMINISTRACIONES LOCALES

Telefónica también ha organizado dos mesas redondas en las que participarán representantes de Administraciones locales, quienes podrán ofrecer su visión y experiencia sobre los desafíos y oportunidades a los que se enfrenta el sector turístico.

En la primera de ellas, 'Proyectos de Digitalización de Destinos: Estrategias para un Futuro Sostenible', se analizará la importancia de la colaboración público-privada, con ejemplos de alianzas exitosas, y las soluciones y mejores prácticas para superar los desafíos de la digitalización de destinos.

La segunda mesa redonda, 'Plataforma PID y su impacto en Destinos', contará con la participación del Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación de Sevilla y Segittur, y versará sobre las motivaciones específicas que existen tras la solicitud de ayudas europeas para proyectos de digitalización.

En el seno del TIS, Telefónica presentará el recién lanzado 'Hub de Empresas de Innovación Turística'. Liderado por Telefónica y conformado por más de 40 empresas del entorno turístico, nace para prestar apoyo y soporte técnico especializado a los Destinos Turísticos, según ha explicado la entidad. En el 'stand' de la empresa se podrán conocer más características de este proyecto (Negocio Turístico, Digitalización, Plataformas, 'Big Data', Digitalización de Espacios, 'Apps' e interacciones turísticas, 'IOT' y Sostenibilidad).