UGT pide "prudencia" a la patronal de Sevilla y exige una "apuesta clara" por la prevención de riesgos laborales

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Sevilla ha pedido prudencia en materia de siniestralidad laboral al presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, en relación a las declaraciones del mismo en una entrevista concedida a este medio, en las que sostiene que "el incumplimiento de la prevención debe ser motivo de despido del trabajador o sanción del empresario". El sindicato lamenta que las declaraciones del presidente de la patronal sevillana "no vayan en la línea de lo recogido en la Ley de Prevención de Riesgos laborales (LPRL), que es muy precisa y detallada en su capítulo III".

Así lo ha puesto de manifiesto la organización sindical en una nota de prensa, en la que ha recordad que "este año ha habido dos accidentes mortales en los que se pone en cuestión el cumplimiento de la LPRL por parte de empresas". Por un lado el accidente en la empresa Sofitec, ante cuya sede hubo una concentración la pasada semana por su "mala praxis" empresarial; y por otro, el acontecido el pasado 15 de julio en Écija en el que un trabajador falleció al caerle encima una plancha de hormigón de cuatro toneladas, "un accidente que ya se produjo en la misma empresa en 2007 y por el que el empresario reincidente fue condenado a seis meses de prisión", ha matizado el sindicato.

Asimismo, el sindicato ha resaltado la denuncia que desde UGT Sevilla se hizo a la Inspección de Trabajo de Sevilla y a la Policía por el riesgo "grave e inminente" en las obras de demolición de la Torre Mapfre el 18 de junio, dos semanas antes de que ésta tuviese lugar, así como las más de 50 denuncias sobre incumplimientos del protocolo de estrés térmico y de jornada intensiva por parte de empresas en la provincia de Sevilla. De hecho, "los más de 800 delegados de prevención con los que cuenta el sindicato UGT en la provincia reclaman, sobre todo, que la formación preventiva sea teórica y práctica, suficiente y adecuada, centrada en el puesto de trabajo y sus funciones, además de realizada en la jornada laboral".

Estas "carencias", apunta UGT, junto a una "falta de inversión" en equipos de trabajo, en muchos casos "obsoletos y sin las certificaciones e inspecciones" que marca la Ley, además de equipos de protección individual, en muchos casos en "mal estado", y procedimientos de trabajo "imprecisos", son "las causas de muchos accidentes". Por tanto, "la ley deja muy claro que estas son responsabilidades del empresario y, cuando esto sí se cumple, si hay un accidente habría que analizar el factor humano, teniendo en cuenta motivaciones, metas y expectativas de los trabajos.

Para el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, las declaraciones del presidente de la patronal sevillana, "esconden una realidad que es la de la falta de formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, en su mayoría, cuando se incorporan a trabajar reciben un documento en el que se habla de prevención y esta es la formación de la que hablan los empresarios, una formación claramente insuficiente que en la mayoría de los casos hace que los trabajadores no sepan ni siquiera a lo que se está enfrentando".

"Llama la atención que en las declaraciones que hemos conocido en el día de ayer del máximo representante de los empresarios sevillanos, se ponga sobre los trabajadores la responsabilidad de la prevención, una responsabilidad que es del empresario claramente que es quien tiene la obligación de velar por que se cumpla la ley en materia de prevención y que, si algún trabajador la incumple a pesar de ello, tiene en su mano la capacidad de sancionarlo", ha continuado.

Por ello, desde UGT "llevamos años insistiendo en la necesidad de dotar de herramientas a los trabajadores para el cumplimento de la legislación y de velar para que se cumplan, al igual que insistimos en que la administración debe ser vigilante y no otorgar concursos y obras públicas a quienes incumplen sistemáticamente la ley", ha añadido.

En este sentido, el secretario general de UGT Sevilla ha reclamado "prudencia" al presidente de la patronal sevillana en lo referente a los datos que ha dado sobre siniestralidad laboral, indicando que el 70% de los mismos son in itinere, fundamentalmente accidentes de tráfico como consecuencia de distracciones al volante. Todos los accidentes son investigados y en muchos casos son objeto de secreto de sumario por lo que aventurarse a responsabilizar a las personas trabajadores no es lo más aconsejable.

Cuando se dan datos de siniestralidad, Ginés ha aconsejado que se comprueben, ya que "en Sevilla hasta la fecha ha habido once accidentes mortales, de los que uno fue un accidente de tráfico, dos fueron infartos y el resto fueron por patologías traumáticas" --caídas, atrapamiento, vuelcos--. Además, ha subrayado que "se llegan a acuerdos y se firman convenios en el seno de la negociación colectiva y que se incumplan, es pan de cada día", por ejemplo, "en la construcción, donde se ha cerrado el acuerdo de la jornada intensiva, tenemos que hacer multitud de denuncias a la inspección por incumplimiento del mismo, y así, multitud de incumplimientos por parte de los empresarios", ha matizado.

Así, la organización sindical ha solicitado la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, y asegura que "esta sería una manera de abordar un problema gravísimo que tenemos como es el de la siniestralidad laboral". Asimismo, insisten en la formación en prevención, pero "formación real, pues si los trabajadores no están bien formados no podrán evitar los accidentes laborales", ha agregado.

"UGT Sevilla siempre se ha posicionado junto a quienes defienden que la prevención es tarea de todos, empresarios, administraciones y trabajadores pero no vamos a consentir que la carga de la culpa recaiga en el trabajador. Solo faltaba que encima de poner en riesgo sus vidas, tener accidentes graves que les dejan grandes secuelas y en ocasiones costarles la vida, tengan que pagar con el despido. Basta de frivolidades, si el tema no se aborda con seriedad y poniendo las cosas en su sitio, no acabaremos con una lacra que en lo que va de año se ha cobrado ya once vidas en Sevilla", ha concluido Ginés.