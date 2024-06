La Universidad de Sevilla "estrecha" relaciones con once universidades e instituciones chinas

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Universidad de Sevilla (US), encabezada por la vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización, Carmen Vargas, y compuesta por otros cargos académicos e investigadores, ha visitado en los últimos días un total de once universidades e instituciones relacionadas con la educación superior en China. Estos encuentros han permitido establecer relaciones con nuevas instituciones, así como "estrechar" los lazos que la US ya mantiene con otras universidades chinas.

El primer objetivo de la delegación ha sido fomentar la movilidad internacional de estudiantes de grado máster y doctorado, profesores y personal técnico de gestión, administración y servicios, que se gestiona a través del programa Erasmus+. Actualmente, la Universidad de Sevilla es la tercera universidad española en captación de fondos del programa KA171 de movilidad bidireccional con terceros países no asociados al programa Erasmus+, entre los que se incluye China, ha apuntado la US en una nota de prensa.

Los representantes de la Hispalense también han aprovechado su viaje a China para "explorar vías de colaboración" con el China Schoolarship Council, entidad financiadora de ayudas de movilidad para que los estudiantes chinos de doctorando puedan realizar estancias de investigación en universidades internacionales de alto prestigio. Se pretende así "reforzar" la colaboración académica con universidades chinas obteniendo una línea de financiación del gobierno chino.

El establecimiento de nuevas colaboraciones entre la Universidad de Sevilla y las principales universidades chinas, tanto en el ámbito de la investigación como en el de la innovación, ha sido otro de los objetivos que han motivado este viaje. Los representantes de la US han visitado algunas de las universidades chinas mejor posicionadas en los rankings internacionales, como la Shanghai Jiaotong University, la Tsinghua University y la Fudan University, así como el Beijing Institute of Technology, Tongji University, y Beihang University.

Durante su estancia en China, la delegación de la US también ha visitado la Lanzhou Jiatong University, socia de la US en el Instituto Confucio, con el fin de establecer la hoja de ruta para el próximo curso académico del Instituto Confucio en la US, que nació el pasado 8 de abril y en cuya inauguración en Sevilla estuvo presente el rector de esta universidad china.

Asimismo, los representantes de la US han participado en el Comité de Dirección del Campus Sino hispánico con la Tongji University. Esta alianza estratégica, que integran la Universidad de Sevilla, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de Cataluña, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Tongji, está enfocada a la colaboración en las áreas de ingeniería y arquitectura, fundamentalmente. Entre sus objetivos está la movilidad académica, las dobles titulaciones internacionales, la investigación y la innovación conjunta, incluyendo el emprendimiento y la creación de empresas de base tecnológica.

La Universidad de Sevilla tiene actualmente convenios marco con 35 universidades chinas y, desde 2016, se han mantenido acuerdos de movilidad con quince universidades del país asiático. Las colaboraciones se centran en dos ámbitos fundamentales: por un lado, el Grado de Estudios de Asia Oriental y estudios de Filología y, por otro, el área de Ingeniería y Arquitectura. Además, destaca el acuerdo de Doble Doctorado suscrito con el Harbín Institute of Technology que ya ha dado lugar a tres cotutelas de tesis en el área de ingeniería.

La US también ha participado en dos proyectos 'Capacity Building' con universidades chinas en los últimos diez años, uno de los cuales ha finalizado recientemente. Esto ha posibilitado, además del propio desarrollo del proyecto, estrechar las colaboraciones con universidades chinas y la captación de fondos del programa Erasmus+.

El número de colaboraciones científicas de representantes de la US con instituciones chinas es bastante alto. Este trabajo conjunto se ha plasmado en un total de 1.242 artículos científicos según Web of Science (WOS). En ellos están implicados 20 grupos de autores procedentes de 21 áreas de investigación distintas, entre las que destacan las áreas de Física e Ingeniería, seguidas de Matemáticas, Medicina y Química.

Los grupos de autores con mayor producción en colaboración son del área de Física, entre los que sobresalen Manuel Garcia-Muñoz (404 publicaciones), Eleonora Viezzer (221 publicaciones) y Joaquín Galdon-Quiroga (220 publicaciones). En Ingeniería destaca por producción y por publicaciones de alto impacto el grupo de Leopoldo García Franquelo, Jose Ignacio León, Sergio Vázquez y Abraham Márquez, de Ingeniería Electrónica (con 75 publicaciones, 6 de ellas altamente citadas).