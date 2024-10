La Universidad de Stanford reconoce a 117 investigadores de la US entre el 2% de los mejores científicos del mundo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ranking de alto impacto de la Universidad de Stanford ha reconocido a 117 investigadores de la Universidad de Sevilla (US) entre el 2% de los mejores científicos del mundo. La US mejora así sus indicadores en la séptima edición del ranking, ya que consigue aumentar en un 10% la presencia de sus investigadores frente a la edición anterior de esta lista, denominado 'World's Top 2% Scientists List'. Además, estos científicos ocupan más posiciones destacadas a nivel internacional, según esta clasificación.

También se acaba de hacer público el Times Higher Education World University Rankings, más conocido como ranking THE-WUR, en el que la Universidad de Sevilla mantiene su posición internacional en la edición 2025 de esta clasificación, donde los pilares de investigación y transferencia de conocimiento de la US son los más valorados. Destaca especialmente la Investigación que experimenta una subida de 44 puestos respecto a la edición anterior, según ha informado la US en una nota de prensa.

Los docentes e investigadores de la US seleccionados en el ranking 'World's Top 2% Scientists List' trabajan en 14 de las 20 áreas científicas analizadas en el ranking y en 48 de las 174 subáreas de investigación. Estos datos ponen de manifiesto el alto nivel de investigación y la multidisciplinariedad de la US en su conjunto. Las áreas científicas con más investigadores de la US seleccionados por el ranking son 'Engineering', con 23 investigadores destacados; 'Clinical Medicine', con 20 investigadores; y 'Chemistry', con 12 investigadores.

En el ranking global, el investigador mejor posicionado de la US es de nuevo Francisco Liñán Alcalde, del departamento de Economía Aplicada I; seguido de Pedro Jordano Barbudo, del departamento de Biología Vegetal y Ecología; Manuel Romero Gómez, del departamento de Medicina; Alexandre Seuret, del departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática; y Sebastián Lozano, del departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas I. Las investigadoras mejor posicionadas en el ranking global son Montserrat Vilà y Miriam Muñoz Rojas, ambas del departamento de Biología Vegetal y Ecología; Anabel Moriña Díez, del departamento de Didáctica y Organización; Catalina Alarcón-de-la-Lastra, del departamento de Farmacología; y María Isabel Carretero, del departamento de Cristalografía y Mineralogía.

A nivel de subárea o campo de investigación, cinco investigadores de la US ocupan la primera posición nacional y 28 a nivel andaluz en sus campos de investigación. José Luis Escalona en 'Design Practice & Management', Julio Cabero Almenara en 'Education', Leopoldo García Franquelo en 'Electrical & Electronic Engineering', Alexandre Seuret en 'Industrial Engineering & Automation' y Sebastián Lozano en 'Operations Research' son líderes en España de sus respectivas subáreas. Éste último, además se encuentra entre los investigadores mejor posicionados a nivel internacional, manteniéndose en el Top 100 internacional en la posición 79 de 29.481 investigadores. También alcanza el Top 100 Miguel López Lázaro en 'Medicinal & Biomolecular Chemistry', donde ocupa la posición 62 de un total de 105.998 investigadores.

El 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists', considerado entre los más prestigiosos del mundo, ha sido publicado por séptima vez por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos) en Elsevier tras la evaluación de la información estandarizada sobre la producción científica, citas y otros indicadores bibliométricos de más de 200.000 investigadores de todo el mundo que desarrollan su labor no sólo de universidades, sino también de hospitales, centros e institutos de investigación. El ranking analiza el impacto de la producción científica de los investigadores de forma separada para un año y de toda su carrera científica y está basado en información suministrada por SCOPUS.

Investigación y transferencia en el ranking THE-WUR La última edición del ranking THE-WUR, sitúa a la Universidad de Sevilla en el rango 801-1000 de las mejores Universidades del mundo, manteniendo su posición con respecto a la pasada edición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se han analizado más de 2090 universidades, 185 más que en la edición anterior, lo que representa un incremento de casi un 10% en las universidades analizadas.

A nivel nacional, la Universidad de Sevilla se sitúa en el primer tercio de las 58 universidades españolas analizadas. Destaca la subida de once posiciones que la US ha experimentado en este sentido respecto de la última edición del ranking.

El ranking de universidades de Times Higher Education evalúa a las universidades en enseñanza, investigación, transferencia del conocimiento y perspectiva internacional. Los indicadores se agrupan en cinco áreas: Enseñanza (el ambiente de aprendizaje), Entorno de la Investigación (volumen, ingresos y reputación), Calidad de la Investigación (Impacto de las citas y fuerza, excelencia e influencia de la investigación), Ingresos de la industria (transferencia de conocimiento y patentes) y Perspectiva internacional (personal, estudiantes, investigación y estudios en el extranjero).

La investigación de la US, en el puesto 584, es el indicador mejor valorado. Asciende 44 puestos respecto a la edición anterior y más de un 9% en la puntuación total de este indicador. Las mejoras de la producción científica y la reputación de la investigación de la US, con un aumento muy significativo respecto la edición anterior, son los principales factores que soportan esta subida. En el pilar de la calidad científica, destaca la subida de las citas de la producción científica de la US. En el ámbito de las relaciones con la industria o transferencia del conocimiento y patentes, la Universidad de Sevilla se sitúa en la posición 763 mundial, mejorando 31 posiciones respecto el año pasado, con una mejora del 10,2% en la puntuación total.

En el pilar de la docencia destaca la reputación de la docencia de la US, que sigue mejorando en los últimos años. En el ámbito internacional destaca la mejora de estudiantes internacionales.

La visión de la Universidad de Sevilla en su conjunto se complementa con los resultados obtenidos en la edición 2024 del Ranking THE by Subject, según el cual, la Universidad de Sevilla destaca en el área de Derecho y Educación, posicionándose en el rango 251-300 a nivel mundial. Le sigue el área Artes y Humanidades en el rango 301-400, mejorando desde el rango de 401-500 de la edición anterior. En el siguiente escalón, 401-500, se encuentra Psicología. Las mejoras se complementan con Ciencias de Computación y Ciencias de la vida, que se sitúan en el rango 501-600, subiendo desde la de 601-800.