La US (Sevilla) se abre a China en su estrategia de internacionalización y espera acoger a más de 200 estudiantes

Lingzhi e Ivan Liao, estudiantes de un máster en la Universidad de Sevilla. - US

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se ha abierto a China en su estrategia de internacionalización. El curso pasado, casi 200 estudiantes procedentes del gigante asiático habían elegido esta institución universitaria para formarse, "pero previsiblemente serán muchos más", tras el trabajo de internacionalización que en el país asiático está desarrollando la US y "que cuenta ya con no pocos lazos de colaboración".

Es el caso de Lingzhi e Ivan Liao, quienes estudian un máster en la Universidad de Sevilla, ella en Estudios Americanos y él en Estudios Hispánicos Superiores. "Estos dos estudiantes pusieron sus ojos en la US atraídos por la belleza de la ciudad, el carácter acogedor de sus gentes y el prestigio de su Universidad", destaca la institución académica en una nota de prensa.

"Lo que más valoro es la historia, el arte y la cultura de esta Universidad, con más de 500 años", explica Liao, que señala "la libertad para elegir asignaturas y la exigencia de una mayor autodisciplina" como principales diferencias con el modelo educativo chino.

Coincide con su visión Lingzhi, para quien la planificación en el estudio es un factor clave. "Al principio es un poco difícil para los estudiantes chinos, pues todo es muy diferente y cuesta un poco adaptarse, pero merece la pena, es muy fácil conocer amigos nuevos y me tratan muy bien", puntualiza.

Ambos están de acuerdo con la esencia cosmopolita de la Universidad de Sevilla, que les permite "conocer a personas no solo de España, sino también de todo el mundo". El creciente atractivo que ejerce el estudio del español en China es otro de los factores que cuenta a la hora de elegir. Actualmente, ya existen en el país asiático más de 100 universidades con estudios hispánicos y el número de estudiantes de español casi alcanza los 54.000, según el Anuario del Instituto Cervantes de 2024.

CONVENIOS MARCO CON CHINA

En la actualidad, la Universidad de Sevilla tiene convenios marco con 35 universidades chinas y, desde 2016, se han mantenido acuerdos de movilidad con al menos 15 universidades. Las colaboraciones se centran en dos ámbitos fundamentales: por un lado, el Grado de Estudios de Asia Oriental y estudios de Filología y, por otro, el área de Ingeniería y Arquitectura. Además, destaca el acuerdo de Doble Doctorado suscrito con el Harbín Institute of Technology, que ha cristalizado en siete cotutelas.

En esta línea, la Universidad de Sevilla, tras el reciente viaje de una delegación a China el pasado mes de mayo, está impulsando este tipo de convenios de Doble doctorado, entre otras acciones, con Beijing Institute of Technology, Tsinghua University, Beihang university, Lanzhou Jiaotong University, Tongji University, Fudan University, Shanghai Tech University y Shanghai Jiaotong University.

Además, la delegación se reunió con el China Schoolarship Council para empezar a trabajar en un futuro acuerdo de colaboración para apoyar estas iniciativas en los estudios de doble doctorado.