La US (Sevilla) votará el nuevo Estatuto, con elección del rector por sufragio universal ponderado, el 25 de noviembre

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) votará el próximo 25 de noviembre, entre las 10,00 y las 18,00 horas en el Paraninfo, las enmiendas presentadas al proyecto del nuevo Estatuto, en el que se recoge la elección del rector por sufragio universal ponderado. El debate sobre el nuevo proyecto se abrirá el próximo 18 de noviembre en un Claustro en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

El Claustro de la Universidad de Sevilla va a celebrar pues una sesión abierta del 18 al 25 de noviembre para presentar y debatir el proyecto de Estatuto de la US, fijándose el lunes 18 de noviembre como primer día de presentación y debate de las enmiendas y el lunes 25 de noviembre como día de votación de las mismas. El orden del día del Claustro prevé cuatro puntos: informe del rector, presentación y debate del proyecto de Estatuto, votación de las enmiendas y ruegos y preguntas.

El punto segundo del orden del día se podrá celebrar durante toda la semana del 18 al 22 de noviembre, comenzando siempre a las 09,30 en primera convocatoria y a las 10,00 horas en segunda. Por su parte, el punto tercero se ha fijado para el lunes 25 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla entre las 10,00 y las 18,00 horas, tal como figura en la documentación remitida a los claustrales y consultada por Europa Press.

No obstante, "en caso de que lo exigiese la extensión del debate, esta votación tendrá lugar dos días después de la finalización del tratamiento del punto 2 del orden del día, de modo que si fuese necesario se comunicará oportunamente a los miembros del Claustro la modificación de la fecha establecida para la votación", se fija en la convocatoria. El voto anticipado de las enmiendas estará abierto desde de la finalización del tratamiento del punto segundo del orden del día hasta el día anterior al establecido para la votación. El voto anticipado se realizará en Secretaría General, en horario de mañana, de 8,00 a 15,00 horas, y de tarde, de 16,30 a 19,30 horas.

En total, se han presentado 122 enmiendas parciales, "no habiéndose recibido ninguna enmienda parcial", según se recoge en el informe emitido por la Comisión de Proyectos Normativos a los claustrales. Del total de enmiendas, 60 han sido presentadas por miembros del sector A (profesores doctores de cuerpos docentes universitarios), de las cuales 22 son enmiendas parciales de adición, 35 parciales de modificación y tres de supresión; el sector B (personal docente e investigador no perteneciente al Sector A que se subdivide en los siguientes subsectores) ha presentado ocho, todas ellas de modificación; el sector C (estudiantes de titulaciones oficiales de grado, máster, primer y segundo ciclo o de ciclo único) ha remitido 53 enmiendas de las cuales trece son de adición, 37 de modificación y tres de supresión; por último, el sector D (personal de administración y servicios) ha presentado una enmienda.

Entre las enmiendas que serán debatidas está la del profesor Luis Ángel Hierro que solicita que se "elimine el concepto restrictivo de 'órgano' que establece el proyecto y usar el de 'cargo', tal y como aparece en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)" del artículo que fija cuáles son los requisitos que debe cumplir un candidato a rector. Hierro expone que "no existe una definición de cargo unipersonal de las universidades por parte del Ministerio, ni de la Consejería. La LOSU obliga a que el Estatuto regule las condiciones de acceso a la candidatura a rector y no parece razonable realizar una relación de cargos que, además, pueden ir cambiando con el tiempo, por lo que se proponen unos criterios de gestión de referencia para considerar un cargo unipersonal universitario como tal".

Propone en relación a este asunto "a efectos del cómputo de la experiencia de gestión, tendrán la consideración de cargos unipersonales todos aquellos que tengan asignadas responsabilidades de gestión de una asignación presupuestaria específica, de organización de la actividad docente, de gestión de personal, de certificación administrativa o de representación sindical. Los periodos en cargos unipersonales de gestión de la actividad docente serán computados por curso académico, siendo cada curso académico equivalente a un año. El periodo temporal total acreditado de experiencia de gestión será aproximado al número entero de años más cercano".