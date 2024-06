Los vecinos de El Saucejo (Sevilla) se concentran para pedir un aula específica en el instituto para un niño con autismo

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Saucejo (Sevilla) se concentra este martes a las 19,00 horas a las puertas del Ayuntamiento del municipio para pedir un aula específica en el instituto Flavio Irnitano de la localidad, para el alumnado con necesidades educativas y diversidad, aula que necesita Manuel, un niño de once años con autismo, y por la que su madre, Estefanía, lleva luchando "dos meses", y asegura que "la familia está desesperada, que ya no sabemos lo que vamos a hacer".

Así lo ha manifestado Estefanía, la madre de Manuel, en declaraciones a Europa Press, quien ha explicado que este año su hijo pasaría al instituto, donde "necesitaría una aula específica". "Él siempre ha estado en aula ordinaria con sus compañeros, este año ha tenido una monitora para él todo el año, pero nunca la ha tenido antes y este año pasaría al aula específica, pero aquí en el instituto no tenemos", ha puntualizado.

A este respecto, la madre de Manuel ha asegurado que la Junta le ha dicho que "no es posible, que no se puede poner", pero "no nos dan explicaciones, sólo que no, y la familia estamos desesperados", ha lamentado. Asimismo, Estefanía ha defendido que la necesidad de este aula específica no sólo es por Manuel, y asegura que "detrás de Manuel vienen otros niños", porque en "El Saucejo hay muchos niños con necesidades y detrás de Manuel vienen muchísimos, ahora mismo la necesitaría él, pero que esto sería para todo el pueblo", ha matizado.

Según ha contado Estefanía, la solución que se les da desde la delegación de Educación es trasladar a Manuel al instituto de Osuna, y en este sentido ha afirmado que "trasladar a veintitantos kilómetros todos los días a mi hijo en autobús, a un instituto nuevo, con compañeros nuevos, clase nueva, todo nuevo, profesorado nuevo, supone un cambio drástico, y más para un niño con autismo, que los cambios le afectan muchísimo".

Asimismo, ha asegurado que Manuel "sigue sin matricularse", y afirma que "no lo va a hacer" hasta le den una solución, "pero en su instituto, en el instituto que le pertenece", ha advertido.

"Estamos en la lucha, llevamos dos meses luchando y ya la verdad que en la familia estamos desesperados, ya no sabemos lo que vamos a hacer. Esta tarde hay una concentración, donde está todo el pueblo y estoy recogiendo firmas para ello", ha concluido.