Vecinos de Sevilla protestan por la "continua presencia" de bolsas de basura en calles del barrio de San Lorenzo

SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del barrio de San Lorenzo, en el casco antiguo de Sevilla, han manifestado su hartazgo por la "continua presencia de bolsas de basura en las calles" y han querido mostrar esa queja con carteles colocados junto a sus viviendas en los que protestan por la conducta incívica de aquellos que prefieren depositar los residuos en la vía pública en lugar de hacerlo en los contenedores habilitados, la mayoría en la Alameda de Hércules o Torneo.

"¡No deje las bosas de basura en la calle! Vaya a la Alameda y deposítela en los contenedores ¡Hay decenas! Estamos cansados de tanto maleducado" son algunos de los mensajes que aparecen en estos carteles, que si bien no tienen autoría sí cuentan con el respaldo de la asociación vecinal, que toma el nombre del barrio, tal como reconoce su presidenta, Ana Sosbilla, a Europa Press.

En su opinión, "esto no es de ahora, sino que viene ocurriendo desde que se implantó el sistema de cubos en las comunidades y se retiraron los tradicionales contenedores", asegura. Se trata --dice-- de un problema de conducta. No en vano, "en ocasiones, hemos pillado a alguien realizando ese acto incívico y encima se encara con nosotros".

En este sentido, desde la asociación de vecinos apuestan por mantener los contenedores en la calle Santa Clara, "a la espalda del convento", que están disponibles determinadas horas, "puesto que es Lipasam quien los coloca y se los lleva a diario". "Incluso se han retranqueado para no molestar a algunos vecinos que protestaban por su cercanía y se llevaron el del vidrio a Torneo".

"Aun así, seguimos viendo bolsas de basura junto a las papeleras". Por si fuera poco, los vecinos se quejan de baches en el asfalto, "como el que tenemos en Teodosio con Santa Ana", y de los grafittis y el hedor de muchos rincones, "como en la callejón de Rubens, que estamos hartos de denunciar".

Con el tema de la basura, Sosbilla no quiere poner el foco en los inquilinos de las numerosas viviendas de uso turístico (VUT) que ya forman parte del paisaje de este céntrico barrio. "Sería injusto, puesto que en la mayoría de las ocasiones es imposible identificar a los autores de estos actos".

VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO

En esa línea coincide con la opinión que tienen de este problema en AVVA, la asociación sin ánimo de lucro formada por empresas, plataformas, gestores y particulares dedicadas a la gestión de viviendas y apartamentos turísticos en Andalucía.

Su vicepresidente, Nacho Chaves, señala a Europa Press que culpar a las viviendas turísticas de estos hechos en "ponerse una venda en los ojos en vez de abordar un problema complejo, como es el tema de la basura, que debe ser un "trabajo conjunto".

"A nosotros nos interesa que los turistas dejen las bolsas en los contenedores por interés propio, para agilizar las tareas de limpieza, y en aras de la convivencia pacifica entre residentes y visitantes". Además, añade, no pocas veces aparecen junto a esas bolsas "macetas o embalajes de diversos productos". "Es un problema que subyace y no se trata de turistas o vecinos incívicos sino que parte de la base de que no hay contenedores suficientes en la ciudad".

Sostiene el vicepresidente de esta asociación que el hecho de que haya solo contenedores soterrados en determinadas zonas del centro como la Alameda y la calle San José, y que los camiones de limpieza no circulen por calles estrechas, agrava la situación. "Si a eso añadimos que la ordenanza no obliga a las comunidades a sacar los contenedores por las noches y a retirarlos a las 8,00 horas...".

Por último, desde AVVA recuerdan que se ha firmado un convenio tanto con el Ayuntamiento como con los administradores de fincas para colaborar en este asunto; "ahí está nuestro compromiso de elaboración de un manual de buenas prácticas destinado a los inquilinos, y seguimos informando a los mismos sobre esta cuestión, no solo porque lo dice la ordenanza sino porque nos conviene".

ORDENANZA DE LIMPIEZA

La nueva ordenanza municipal de limpienza establece al respecto, en concreto, en su artículo 107, que se centra en los residuos procedentes de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico, que las personas titulares o explotadoras de esos negocios "deberán de poner a disposición de las personas inquilinas, al menos en soporte papel o código QR y en lugar claramente visible, la información necesaria sobre la adecuada gestión de los residuos".

En sentido, el texto normativo recoge que habrá de incluirse información "sobre la apropiada gestión de los residuos, así como el sistema de depósito a emplear; entre otros, depósito en los contenedores más próximos y ubicación de éstos, sistema de recogida puerta a puerta y operativa de éste, horarios permitidos, o retirada de los residuos por parte del servicio de mantenimiento y limpieza del apartamento o vivienda".

Asimismo, la persona titular o explotadora será la responsable de garantizar la adecuada separación en origen y "queda prohibido el abandono de bolsas de residuos en la vía pública o en papeleras, o en horarios distintos a los establecidos en esta ordenanza". Las sanciones prevista pueden alcanzar los 750 euros, en el caso de que se califique como infracción 'leve', y desde los 750,01 a los 1.500 euros si se determina que es 'grave'.