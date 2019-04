La Virgen del Baratillo viste el fajín de Franco y procesionará por Sevilla si no llueve

Actualizado 17/04/2019 13:02:23 CET

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La talla de María Santísima de la Caridad en su Soledad, conocida como Virgen de la Caridad, de la Antigua y Fervorosa Hermandad de la Santa Cruz y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad, conocida popularmente como Hermandad del Baratillo, viste este miércoles un fajín del general Francisco Franco, el cual ha sido objeto de una denuncia por la asociación 'Sociedad Andaluza de Juristas 17 de marzo', con el que realizará su acto de penitencia este Miércoles Santo por las calles de Sevilla si las condiciones climatológicas lo permiten.

Según han confirmado a Europa Press un portavoz de la Hermandad del Baratillo, la talla de la Virgen de la Caridad presenta en su vestuario el referido fajín por lo que la intención es que procesione llevándolo puesta. Asimismo, desde la Hermandad han rechazado entrar a valorar la denuncia contra la exposición pública de esta prenda que, en primera instancia fue archivada por la Fiscalía de Sevilla al considerar que "los hechos expuestos no son constitutivos de delito", pero que posteriormente motivó que el Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla, en funciones de guardia, decidiera abrir diligencias previas.

La Hermandad del Baratillo tiene fijada su salida inicial de la Capilla de la Piedad, ubicada en la calle Adriano de la capital hispalense, a las 17,50 horas de este Miércoles Santo con el fin de realizar su acto de penitencia con las tallas de La Piedad y de la Virgen de la Caridad y 1.800 nazarenos aproximadamente si bien las condiciones climatológicas previstas para este miércoles apuntan riesgo de lluvia.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, prevé un cien por cien de probabilidad de lluvia y un diez por ciento de probabilidad de tormentas a partir desde las 20,00 horas y hasta las 2,00 horas de este Jueves Santo que la probabilidad bajará a un 75 por ciento.

DILIGENCIAS PREVIAS

El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla, en funciones de guardia, decidió instruir diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Juristas 17 de Marzo por la resolución de la cofradía de El Baratillo de procesionar con el referido fajín, "lo que puede ser constitutivos de un delito de enaltecimiento".

En un auto notificado este pasado lunes y al que tuvo acceso Europa Press, el juzgado entiende que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". En consecuencia, incoa las correspondientes diligencias previas, dando un plazo a las partes para comparecer.

FISCALÍA ARCHIVA LA DEMANDA

Por otra parte, la Fiscalía de Sevilla decidió archivar la denuncia de la asociación de juristas al considerar que los hechos expuestos en ella "no son constitutivos de delito".

En el decreto de incoación y archivo, fechado el 15 de abril y al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público considera que con los datos facilitados en la denuncia "no consta que el fajín supuestamente donado por la hija de Franco a la Hermandad del Baratillo", al igual que no consta que se "haya hecho jactancia del origen franquista del fajín, esté efectivamente catalogado como símbolo contrario a la memoria histórica".

Igualmente, la Fiscalía señala que si estuviera catalogado como símbolo contrario a la memoria histórica, "tampoco consta requerimiento de la Administración Pública con competencia ejecutiva de procederse a la retirada del fajín de general de la imagen de la Virgen" como elemento ornamental durante la estación de penitencia de la Hermandad este Miércoles Santo.

LA DENUNCIA

Cabe recordar que la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, indica que "del mismo modo resulta notorio" que "en estos momentos" la imagen de la Virgen de la Caridad "se exhibe ya en público" el citado fajín, el cual fue donado por la hija del general Franco, Carmen Franco, en el año 2000.

Así, a juicio de la asociación de juristas, la exhibición pública de esta prenda "viene expresamente prohibida por el artículo 510.1 del Código Penal" que recoge penas de prisión para quien "públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias".

Del mismo modo, la denuncia apunta que debe entenderse por enaltecimiento la exhibición pública "en lugar del máximo honor" de una prenda militar que será "paseada por la ciudad" como objeto de "suprema devoción", por lo que el tipo penal se cumple "al pertenecer dicha prenda al dictador que accedió ilegítimamente al poder a raíz del golpe de Estado de 1936 debe entenderse que el enaltecimiento se refiere al autor de numerosos delitos de lesa humanidad, cometidos con ocasión de un conflicto armado contra numerosas personas en razón de su ideología, religión o creencias".

Asimismo, la asociación de juristas añade en su denuncia que la exhibición del fajín "no forma parte de las opciones religiosas de la Hermandad, cuyo objeto social se centra en el culto a unas imágenes", y en esa línea, agrega que "la inclusión de elementos de apología del autor de un delito de lesa humanidad no guarda ninguna relación con las creencias religiosas que se van a manifestar en público".

Por último, la denuncia ante el Ministerio Público de la 'Sociedad Andaluza de Juristas 17 de marzo' recoge que la exhibición de este fajín no cabe aplicar "el ejercicio legítimo de la libertad de expresión" toda vez que la Hermandad del Baratillo "no pretende dar a conocer sus ideas políticas, ni es una asociación creada para tal fin, de modo que la glorificación de la figura del dictador a través del ensalzamiento de las prendas que lo identifican como militar no pretende difundir ninguna idea más allá del enaltecimiento de su figura".